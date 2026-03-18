Sanidad, Cruz Roja y otras entidades piden compromiso y solidaridad para erradicar la tuberculosis

El aumento del número de casos de tuberculosis entre menores de 15 años en España mostró una subida de la tasa de notificación de 3,2 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 4,2 en 2024. Estos datos forman parte del contexto sobre el que varias organizaciones, entre ellas el Ministerio de Sanidad, Cruz Roja Española, la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, la Comisión Interniveles para el Control de la Tuberculosis de Sevilla y la Red TBS-Stop Epidemias, han emitido un comunicado en el que solicitan mayor compromiso, inversión y trabajo conjunto para erradicar la tuberculosis. Según detalló la agencia Europa Press, la petición surge coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, frente a una situación que los firmantes consideran especialmente preocupante debido a su impacto en los sectores más vulnerables.

De acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press, las entidades advierten sobre la gravedad sanitaria, social y económica que la tuberculosis continúa representando a nivel global. La última edición del Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que, durante 2024, la enfermedad sigue ubicándose como la principal causa de fallecimiento por enfermedad infecciosa en el planeta. Europa Press indicó que la OMS estima que alrededor de 10,7 millones de personas enfermaron de tuberculosis y que se registraron 1,23 millones de muertes en ese periodo. La tuberculosis, señalan, puede prevenirse y tratarse, lo que acentúa la preocupación por la persistencia de estas cifras.

En el ámbito nacional, los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública (RENAVE) muestran que, en 2024, España notificó 4.624 casos, cifra que representa un aumento del 10 por ciento respecto al año anterior. Europa Press consignó que la tasa de notificación se ubicó en 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, reflejando incrementos tanto en adultos como en menores de edad. Las entidades firmantes del comunicado atribuyen este repunte, entre otros factores, a los cambios en los patrones de vulnerabilidad, a la existencia de interrupciones en el suministro de tratamientos y a las dificultades en el seguimiento de los casos; destacaron que frecuentemente los pacientes se desplazan entre comunidades autónomas, lo cual complica las labores de control.

En el contenido difundido por Europa Press, se subraya la creciente complejidad en el manejo de la tuberculosis. Los autores del pronunciamiento resaltan la necesidad de adoptar un enfoque que involucre a distintos sectores para lograr revertir el incremento de casos y poder alinearse con los objetivos globales de erradicación. Además, ponen en relieve la importancia de frenar una epidemia que acarrea importantes consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad.

El comunicado sostiene la vigencia de las recomendaciones establecidas por la OMS para abordar la tuberculosis, y señala la intención de continuar aplicando medidas relacionadas con detección precoz, tratamientos eficaces, prevención integral y atención sanitaria de calidad. Europa Press recogió las declaraciones de las entidades que enfatizan la importancia de promover la innovación científica y de fortalecer la colaboración con la sociedad civil para modificar el rumbo de una epidemia que consideran aún no resuelta. El texto conjunto concluye con la afirmación de que “seguiremos defendiendo la necesidad de intervenciones de reconocida eficacia: diagnóstico precoz, tratamiento eficaz, prevención integral y atención de calidad contra la tuberculosis en los múltiples frentes. Sin olvidar la necesidad de innovación científica, y de la coordinación con la sociedad civil para revertir así esta epidemia de injusticia”.

Según el comunicado citado por Europa Press, la tuberculosis mantiene una alta carga sanitaria y social y se muestra con mayor dureza en poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad. Los firmantes señalan que derrotar la epidemia exige acción sostenida por parte de las instituciones, así como una solidaridad efectiva a nivel global. Insisten en que la respuesta debe integrar ámbitos sanitarios, científicos y comunitarios, y destacan la necesidad de destinar recursos económicos y humanos para fortalecer la prevención, mejorar el acceso al diagnóstico y garantizar la administración continua de los tratamientos.

En ese sentido, el llamado de las entidades tiene como finalidad que los diferentes actores sociales, institucionales y políticos movilicen esfuerzos, colaboren internacionalmente y consideren la tuberculosis como una prioridad en las agendas de salud pública. Para los responsables del pronunciamiento, solo un abordaje combinado que sume inversión, ciencia y participación comunitaria permitirá reducir la incidencia y el impacto de la enfermedad tanto en España como en el resto del mundo, según remarcó Europa Press.