El líder nacionalista galés descarta un referéndum de independencia aun si gana elecciones

Londres, 6 may (EFE).- El líder nacionalista galés Rhun ap Iorweth descarta buscar un referéndum de independencia incluso si su partido, Plaid Cymru, gana las elecciones autonómicas del jueves, algo que los sondeos de intención de voto dan como posible.

"En esta elección, no se trata de poner la independencia en una papeleta de voto", señala en una entrevista con el diario Financial Times, aun cuando en las elecciones anteriores de 2021 prometió precisamente convocar ese referéndum en caso de salir triunfante en los comicios.

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En Gales, donde históricamente ha gobernado el Partido Laborista, los sondeos prevén en esta ocasión una pugna entre los nacionalistas y el populista de derechas Reform UK por el primer puesto. Cualquier posible gobierno -de coalición o con apoyos externos- tendrá casi seguro al Plaid como protagonista.

En su entrevista, Iowerth evita en esta ocasión usar el término 'independencia' y prefiere hablar de "un rediseño del Reino Unido, una nueva relación entre nosotros", en referencia a las nacionalidades históricas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

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Una encuesta reciente de YouGov da a la independencia de Gales un apoyo de solo un 26 % de participantes, frente a un 54 % de contrarios.

La actitud de Plaid Cymru contrasta con la del Partido Nacional Escocés (SNP), cuyo líder, John Swinney, ha prometido buscar un nuevo referéndum desde el primer día tras las elecciones si logra, como parece posible, una mayoría absoluta mañana.

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Sin embargo, los laboristas galeses creen que Iowerth no es sincero en sus palabras, y su líder y actual ministra principal de la región, Eluned Morgan, dijo al rotativo: "Nunca han ocultado que su objetivo final es la independencia, y por ello todo lo que hagan cuando lleguen al Gobierno tendrá como objetivo llegar a ese fin". EFE