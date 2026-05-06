El mayor corte eléctrico de este miércoles en Cuba apagará a la vez el 55% de la isla

La Habana, 6 may (EFE). - Cuba prevé este miércoles otra jornada de prolongados apagones y en el "horario pico", el de máxima demanda de energía, los cortes simultáneos afectarán hasta el 55 % del país, según los datos de estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Tras el leve alivio que vivió el país caribeño en abril gracias a la llegada de un petrolero ruso, los cubanos han vuelto a sufrir en la última semana más horas al día sin corriente que con fluido eléctrico. La víspera los apagones alcanzaron las nueve horas continuas en La Habana, mientras que en otros territorios los cortes superan las 20 horas consecutivas.

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La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda, en la tarde noche, una capacidad de generación de 1.480 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.720 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.750 MW.

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Cuba padece una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Entre ellas la Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, que este martes volvió a interrumpirse debido a una avería en la caldera y estará detenida durante unos cuatro días.

Las unidades de generación termoeléctrica son la fuente responsable de un 40 % del mix energético y se nutren del crudo nacional. Los problemas asociados a esas unidades no están ligados a la medida de presión impuesta por Washington.

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Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. Está fuente sí está parada desde enero debido a las sanciones de EE.UU.

El otro 20 % del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

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Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. EFE