El vicepresidente del Parlamento Europeo tacha de "sonrojante" la estrategia de "apaciguamiento" de la UE con Trump

El vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Javier López, ha calificado de "sonrojante" la estrategia de "apaciguamiento" que "han llevado algunos, especialmente desde Bruselas", con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado esperar que la Unión Europea (UE) "enseñe los dientes" al mandatario norteamericano tras el Consejo Europeo que se celebrará este jueves.

Además, ha advertido que Trump "solo entiende la lógica del poder" y que Europa ha probado un plan que "no ha funcionado", según ha afirmado en una entrevista en 'La Noche en 24 horas', recogida por Europa Press. En esta línea, ha alabado la postura comunitaria al negarse al envío de barcos al estrecho de Ormuz, en contra de lo que pedía Trump.

Al mismo tiempo ha sostenido que la política exterior estadounidense pretende "dividir y someter" a la UE, y ha destacado que "está en juego" la capacidad de "gobernarnos a nosotros mismos o ser sometidos por fuerzas extranjeras", en referencia a Rusia y EEUU.

Por otra parte, ha alabado la postura del Gobierno de España, que ha calificado de "honrosa excepción" dentro de los países comunitarios, y ha asegurado que la confrontación del presidente Pedro Sánchez a la Administración Trump ha servido de "brújula moral" a todo el continente.

"Confío en que mañana el Consejo Europeo envío mensaje claro", ha aseverado López, "no solo sobre la ilegalidad" sino "que es una guerra sin plan" y fuera de la legalidad internacional. También ha criticado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmase que la UE "no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses" porque "no podemos enmendar lo que somos".