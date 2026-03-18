El Papa pide a los cristianos de Oriente Próximo que sean "instrumentos de paz"

El Papa León XIV ha pedido a los cristianos de Oriente Próximo que sean "instrumentos de paz" y de "reconciliación", durante su saludo a los fieles de habla árabe, tras la audiencia general de este miércoles.

"Saludo a los fieles de habla árabe, especialmente a los de Oriente Medio. Los cristianos estamos llamados a ser instrumentos de paz, amor y reconciliación, para que la verdadera paz reine entre todos los pueblos. ¡Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal!", ha indicado el Pontífice, desde la Plaza de San Pedro.

También lo ha pedido en su saludo en chino. "Extiendo mis cordiales saludos al pueblo de habla china. Queridos hermanos y hermanas, perseveren en llevar una vida inspirada en los valores cristianos, para que sean instrumentos de paz en la sociedad", ha subrayado.

Por otra parte, durante su catequesis, el Papa ha destacado que el bautismo "sella la identidad" de los cristianos y ha insistido en la "infalibilidad" de la Iglesia.

"La Iglesia, por tanto, como comunión de los fieles que incluye obviamente a los pastores, no puede errar en la fe: el órgano de esta propiedad suya, fundado en la unción del Espíritu Santo, es el sobrenatural sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, que se manifiesta en el consenso de los fieles. De esta unidad, que el Magisterio eclesial custodia, se deduce que cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización, llamado a dar un testimonio coherente de Cristo según el don profético que el Señor infunde en toda su Iglesia", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la "vitalidad carismática" que ofrece la vida consagrada y las "asociaciones eclesiales" que, a su juicio, son también "un brillante ejemplo de la variedad y fecundidad de los frutos espirituales para la edificación del Pueblo de Dios".