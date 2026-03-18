Díaz-Canel afirma que Cuba resistirá pese a la "feroz guerra económica" que EEUU usa como "castigo colectivo"

La ONU y organizaciones humanitarias confirmaron que la escasez de combustible en Cuba ha dificultado gravemente la distribución de ayuda esencial. Decenas de contenedores con suministros humanitarios permanecen en el puerto de La Habana y se esperan más envíos en los próximos días, pero la falta de combustible complica y encarece el traslado de estos recursos hacia la población necesitada. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la situación afecta la capacidad para asistir a quienes enfrentan mayores necesidades en la isla. La noticia principal se centra en la denuncia de la administración cubana sobre las presiones ejercidas por Estados Unidos, que, en un contexto de crisis energética, agravan el deterioro social y dificultan la llegada de asistencia.

De acuerdo con la información difundida por la OCHA, el impacto de los problemas energéticos va más allá de la demora en la entrega de ayuda. Recientemente, se registró un apagón a nivel nacional, y aunque el servicio eléctrico comenzó a restablecerse gradualmente, persisten consecuencias directas sobre los servicios esenciales. La agencia de la ONU destacó que los cortes de energía afectan severamente el acceso de la población a servicios básicos como la atención médica. Las autoridades cubanas informaron que, en febrero, la falta de suministro eléctrico obligó a suspender 50.000 cirugías programadas. En paralelo, la acumulación de basura sin recoger se agrava en la capital cubana, mientras que el uso extendido de residuos y madera para cocinar ha provocado un deterioro en la calidad del aire.

El medio Europa Press reportó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó a Estados Unidos por aplicar lo que definió como una "feroz guerra económica" con el objetivo de ejercer presión colectiva sobre toda la población cubana. Según expresó el mandatario en sus redes sociales, las amenazas de Estados Unidos contra el gobierno de la isla ocurren "públicamente y casi a diario", con llamados para “derrocar por la fuerza el orden constitucional” del país caribeño. Díaz-Canel subrayó el peso que ha tenido el embargo impuesto hace más de sesenta años y consideró que la administración estadounidense se vale de las limitaciones de la economía cubana como excusa para intensificar políticas de aislamiento.

El presidente cubano afirmó que la estrategia de Washington incluye la intención de asumir el control del país, sus recursos y su economía, considerando que las restricciones económicas buscan “rendir” al pueblo. También advirtió que cualquier intento externo de agresión encontrará una resistencia sólida dentro de la isla. Europa Press detalló que Díaz-Canel, quien también es primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reiteró que incluso ante escenarios adversos, Cuba continuará resistiendo.

Estas declaraciones siguieron a comentarios realizados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien declaró a la prensa que Cuba debe implementar “cambios drásticos” en su política económica. Rubio señaló que los recientes anuncios hechos por La Habana para establecer relaciones comerciales más fluidas con empresas estadounidenses no son lo suficientemente radicales para solucionar los problemas existentes. Ante los medios de comunicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostuvo que asume la responsabilidad de “tomar o liberar Cuba”, afirmando su interés en forzar un acuerdo con las autoridades cubanas y sugiriendo la posibilidad de una intervención directa si no se logra un entendimiento.

Según lo publicado por Europa Press, Trump manifestó que Estados Unidos mantiene contacto con las autoridades cubanas y reconoció la disposición de la isla para alcanzar un acuerdo, aunque indicó que antes su administración atenderá primero situación con Irán.

La OCHA remarcó en su informe que la crisis energética en Cuba evidencia profundas dificultades sociales y operativas. Mencionó que “la basura sin recoger se está acumulando” y que la quema de residuos y madera representa un riesgo ambiental y sanitario. Además, hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU para que incrementen sus aportaciones humanitarias y contribuyan a garantizar que la ayuda pueda distribuirse sin retrasos ni obstáculos. El organismo enfatizó que pese a los esfuerzos, “la escasez de combustible limita severamente estas operaciones”.

En medio de este panorama, la población cubana hace frente a una crisis múltiple. Los cortes de energía incumben de manera directa a sectores sensibles como la salud y los servicios básicos, mientras que los problemas para el abastecimiento de bienes fundamentales repercuten en el bienestar cotidiano de la ciudadanía. Según consignó Europa Press, las medidas restrictivas y las dificultades de acceso a recursos elementales se suman a las preocupaciones por el entorno sanitario debido a la acumulación de residuos y al deterioro ambiental en áreas urbanas.

Europa Press también citó las palabras de la OCHA relativas a la urgencia de una mayor cooperación internacional para permitir el acceso expedito de la ayuda, subrayando la necesidad de que los procedimientos logísticos no sufran obstáculos adicionales que deriven de la escasez de combustible u otros factores limitantes. La petición a los países miembros busca asegurar que los suministros lleguen de manera oportuna a quienes los requieren.

El endurecimiento de las posiciones por parte del gobierno de Estados Unidos y la respuesta de las autoridades cubanas han aumentado la complejidad política del escenario, mientras internacionalmente se multiplican las advertencias sobre el riesgo de deterioro humanitario prolongado. El informe de la OCHA y las declaraciones recogidas por Europa Press delinean un contexto en el que las tensiones externas y las deficiencias internas coinciden, profundizando los desafíos para la gestión de servicios esenciales y el sustento de la población en Cuba.