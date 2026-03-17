Zelenski acepta una misión de la UE para comprobar el estado de Druzhba tras pedirlo Von der Leyen y Costa

Técnicos de Ucrania han evaluado el daño en el oleoducto Druzhba y han concluido que el depósito de petróleo impactado "no puede ser restaurado". Como parte de las medidas que estudian para el futuro, consideran la construcción de sistemas de almacenamiento subterráneo como una respuesta orientada a una mayor durabilidad, según consignó el medio original. Esta situación surge en medio de negociaciones diplomáticas para destrabar la ayuda financiera de la Unión Europea a Kiev, bloqueada actualmente por Hungría, que argumenta el impacto del cese del suministro de petróleo a través de Druzhba.

Según informó el medio, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó la propuesta de la Unión Europea de desplegar una misión para verificar el estado del oleoducto, cuya paralización lleva varias semanas tras ataques atribuidos a Rusia. Esta respuesta sigue a una carta enviada el lunes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que insistieron sobre el bloqueo húngaro al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones económicas contra Rusia mientras el suministro de petróleo ruso continúe interrumpido. Ambos líderes recordaron en su comunicación que la aprobación de ambos instrumentos requiere unanimidad. “Hungría nos ha comunicado explícitamente que, en este momento, no está en condiciones de aceptar la propuesta de revisión del Marco Financiero Plurianual que sustenta el préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones, ni de adoptar el vigésimo paquete de sanciones económicas contra Rusia”, expresaron Von der Leyen y Costa en su mensaje, según publicó el medio.

El bloqueo húngaro está directamente relacionado con la inactividad de Druzhba, principal arteria para el transporte de petróleo ruso hacia Europa central, incluido el territorio húngaro. En su carta, los dirigentes europeos propusieron nuevamente enviar una misión de inspección para verificar el estado del oleoducto, como mecanismo para “allanar el camino para superar el actual bloqueo y garantizar la rápida reparación”, una medida que Bruselas plantea financiar con recursos comunitarios. Según detalló el medio, la UE espera que la inspección permita avanzar tanto en la concesión del préstamo a Ucrania —destinado a estabilizar su economía y reforzar su capacidad defensiva— como en la adopción final del nuevo paquete de sanciones.

En su respuesta, también divulgada por el medio, Zelenski manifestó su agradecimiento a Von der Leyen y Costa por la asistencia a Ucrania y el liderazgo europeo ante la agresión rusa. El mandatario rechazó las acusaciones de Hungría sobre un supuesto sabotaje deliberado en el transporte de petróleo, y afirmó que la detención de Druzhba responde a ataques rusos recientes contra el conducto y su infraestructura cercana. Zelenski añadió que Ucrania ha intentado cumplir con sus compromisos energéticos con la UE y continúa ejecutando tareas de reparación pese a los ataques con misiles y drones atribuidos a Rusia.

El presidente ucraniano explicó que los daños en Druzhba son “más graves” de lo esperado, puesto que la infraestructura opera como un sistema integrado, en el que la inactividad de la estación de bombeo de Brody provoca la detención total de la circulación. Zelenski expresó que, sin el funcionamiento de la estación de Brody, “es técnicamente imposible mantener la presión operativa necesaria en el sistema de oleoductos y garantizar el tránsito seguro del petróleo”. El mandatario ucraniano reveló, según publicó el medio, que el plazo estimado para la recuperación de la capacidad técnica de Brody ronda el mes y medio, siempre y cuando no se produzcan nuevos ataques.

El medio subrayó que la reparación de Druzhba es esencial, tanto para restaurar la entrada de recursos energéticos a Hungría como para alcanzar el acuerdo sobre la ayuda financiera y las sanciones europeas. Von der Leyen y Costa expusieron en su carta que el avance oportuno de estas reparaciones posibilitaría el desbloqueo del préstamo y de los mecanismos sancionadores.

Además, Zelenski anunció que solicitará al consejero delegado de Naftogaz, la compañía nacional de petróleo y gas ucraniana, que contacte al embajador de la Unión Europea para coordinar los pasos en la implementación de la misión técnica y en la búsqueda de soluciones sostenibles. El mandatario expresó su disposición a recibir el apoyo técnico y los recursos financieros de la comunidad europea, necesarios para culminar las reparaciones e impulsar la construcción de infraestructuras subterráneas que permitan reforzar la seguridad y resiliencia del suministro energético.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la aceptación de la misión por parte de Ucrania representa un gesto hacia la cooperación y la resolución del conflicto generado a partir de los ataques al oleoducto y de la presión diplomática ejercida por la Unión Europea a raíz del bloqueo húngaro. La situación de Druzhba, paralizada por ataques considerados por Kiev como “terroristas” por parte de Rusia, sigue afectando tanto la estabilidad macroeconómica de Ucrania como la capacidad de respuesta de los países socios europeos ante la intervención rusa.