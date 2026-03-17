Sheinbaum ve en las palabras del Rey "un gesto de acercamiento" pero "no es todo lo que hubiéramos querido"

Durante una exposición centrada en el papel de la mujer indígena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la reciente declaración del rey Felipe VI sobre la Conquista de América. Según informó Europa Press, la mandataria subrayó que las palabras del monarca español, quien admitió la existencia de “mucho abuso” durante el proceso de conquista por parte de los españoles, constituyen “un acercamiento que reconocemos”. Sin embargo, Sheinbaum recalcó que las declaraciones no satisficieron por completo las demandas históricas mexicanas y consideró que persisten asuntos pendientes en torno al reconocimiento explícito del pasado colonial.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum evaluó las declaraciones del rey en el contexto de los reclamos formulados previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien había exigido un reconocimiento claro de los “excesos, exterminios” y agravios ocurridos durante la llegada de los españoles a tierras mexicanas. El medio Europa Press detalló que la presidenta consideró el discurso del rey Felipe VI como “un gesto de acercamiento”, aunque subrayó que “no fue todo lo que hubiéramos querido”. Esta postura fue tomada por la prensa como un equilibrio entre la valoración de la apertura española y la persistencia de expectativas insatisfechas desde el Gobierno mexicano.

En el acto donde se dieron las declaraciones del monarca, desarrollado durante una exposición dedicada al papel histórico y actual de las mujeres indígenas, Felipe VI reconoció que la Conquista de América estuvo marcada por abusos significativos. Europa Press consignó que este reconocimiento, valorado parcialmente por Sheinbaum, corresponde a un pedido reiterado que se inició durante el mandato anterior, cuando López Obrador solicitó a España y al Vaticano un posicionamiento más claro sobre los hechos de violencia y explotación que caracterizaron el proceso de colonización.

Sheinbaum sostuvo ante los medios que el reconocimiento de los abusos cometido por los españoles constituye un paso relevante hacia el entendimiento histórico, pero reiteró que el Gobierno mexicano espera declaraciones más explícitas y comprensivas respecto a los agravios vividos por los pueblos originarios. “No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento”, afirmó la presidenta, según publicó Europa Press, matizando las expectativas de los sectores más críticos y de organizaciones vinculadas a los derechos indígenas que demandan una revisión profunda de la historia colonial y sus consecuencias actuales.

En el trasfondo de estas declaraciones, se encuentra la tendencia reciente en la política mexicana orientada a rescatar el legado histórico de los pueblos indígenas y a exigir una reinterpretación de los procesos que contribuyeron a la conformación del México contemporáneo. Desde la administración anterior, estas exigencias han incluido solicitudes formales a instituciones españolas y eclesiásticas para pronunciarse sobre los impactos negativos del periodo colonial, en particular los episodios de violencia, despojo y marginación sufridos por las comunidades originarias.

Europa Press reportó que las palabras de Sheinbaum reflejan un intento de mantener la demanda de México por un reconocimiento más explícito del pasado español, al tiempo que abren un espacio para el diálogo diplomático con España. El gesto del rey Felipe VI es evaluado como un principio de acercamiento, aunque el Gobierno mexicano deja claro que mantiene pendientes históricos que considera fundamentales para la reconciliación plena con el pasado.

Las respuestas de la presidenta mexicana, de acuerdo con el medio, se produjeron al ser cuestionada directamente por periodistas, quienes retomaron las líneas de argumentación impulsadas por López Obrador y las posturas históricas mantenidas por el Estado mexicano respecto al tratamiento del periodo de la Conquista. Así, la posición oficial se ubica en un proceso de negociación narrativa y diplomática que involucra tanto las relaciones exteriores como el reconocimiento de derechos y memoria histórica de los pueblos indígenas.

A partir de este nuevo intercambio, se espera que continúen los debates públicos en México sobre el alcance de las disculpas y reconocimientos provenientes de España, ya que diversos sectores sociales y políticos consideran necesario que tales gestos vayan acompañados de acciones y compromisos orientados a la reparación histórica, según documentó Europa Press. El avance de estas posiciones todavía depende de la evolución del diálogo bilateral y de la posible ampliación de los pronunciamientos formales por parte del Gobierno español y de la Casa Real en contextos futuros.