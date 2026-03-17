Pep Guardiola: "Arbeloa me ha causado una gran impresión, tendrá una larga carrera"

Guardiola remarcó que la actuación de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid resultó compleja para el equipo rival por la estrategia empleada, destacando la manera en que el técnico ordenó a sus jugadores para abrir los interiores y utilizar exitosamente las bandas. Según consignó el medio que cubrió la conferencia de prensa, el entrenador del Manchester City expresó que esa táctica supuso escenarios difíciles, ya que el sistema hacía muy complicado presionar y recuperar el balón frente a un rival con tanta calidad en sus transiciones ofensivas. Así introdujo su valoración sobre Arbeloa, a quien considera preparado para figurar entre los grandes nombres del fútbol en los próximos años.

De acuerdo con las declaraciones publicadas, Guardiola subrayó que le gustó mucho lo observado de su colega en el Real Madrid y aseguró que “me ha causado una gran impresión, tendrá una larga carrera”. Durante la conferencia, el técnico catalán detalló puntos específicos del planteamiento táctico del conjunto madrileño, señalando la variedad y flexibilidad en el juego exterior y la capacidad de asociación de sus futbolistas cuando las circunstancias lo pedían. Según recordó el medio, Guardiola añadió que las transiciones del Real Madrid, dirigidas por Arbeloa, mantuvieron el alto nivel por el que siempre se ha caracterizado el club.

El entrenador del Manchester City lamentó que el desarrollo del partido se viera condicionado tras la expulsión de Bernardo Silva. En ese contexto, afirmó que la decisión del futbolista portugués al interceptar con el brazo un disparo de Vinícius Jr. fue rápida e instintiva, pero reconoció que afrontar el duelo en inferioridad numérica redujo notablemente las posibilidades de remontada. Guardiola consideró que disputar un encuentro “10 contra 11 es casi imposible”, restando así peso a cualquier otro análisis sobre el desenlace.

Respecto al impacto de los enfrentamientos con el Real Madrid, el técnico del conjunto inglés manifestó que las eliminatorias disputadas contra los blancos ofrecen un aprendizaje muy relevante para el club. Según reportó la fuente informativa, Guardiola recordó que hace una docena de años el Manchester City apenas tenía presencia en competiciones europeas y celebró que, en ese periodo, la institución haya alcanzado tanta regularidad enfrentando al equipo madrileño. El técnico precisó que,“ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado en más eliminatorias, pero cómo hemos jugado ellos también lo saben”.

Guardiola descartó que este último cruce frente al Real Madrid constituyera el mayor reto de su trayectoria, remitiéndose a la competencia sostenida en la Premier League con el Liverpool dirigido por Jürgen Klopp como el desafío principal en estos últimos años. El técnico insistió en que vivir cada temporada esa rivalidad le hizo dimensionar el alto nivel de exigencia impuesto por el equipo inglés y valorar la constancia requerida para enfrentarlo.

Consultado sobre el futuro inmediato, Guardiola expresó confianza en la reconstrucción de su equipo y señaló que la siguiente temporada el Manchester City volverá a competir por los títulos. El entrenador catalán mencionó que jugadores como Khusanov vivieron su primera experiencia en la Champions League, Rayan Cherki también tuvo minutos relevantes, y Semenyo debutó en el estadio Santiago Bernabéu, lo que representa elementos positivos para el proceso de regeneración de la plantilla. Según publicó el medio presente en la rueda de prensa, Guardiola explicó que la presencia de tanto jugador joven demandará tiempo, reafirmando su satisfacción con varios aspectos detectados durante la campaña.

En sus palabras al cierre del intercambio con periodistas, Guardiola trasladó su reconocimiento al Real Madrid por el resultado de la eliminatoria, recordando que en otros años las sensaciones tras los partidos de Champions League contra el club blanco resultaron similares, como en el 4-3 y el 1-1 de hace dos temporadas. También destacó que, en la temporada pasada, los españoles superaron claramente a su equipo. Finalmente, expresó sus mejores deseos al conjunto madrileño para el resto de su camino europeo y manifestó abiertamente el optimismo de su plantilla respecto al futuro tras la eliminación.