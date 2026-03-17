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Mueren tres militares libaneses en un ataque de Israel en el sur del país

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El Ejército de Líbano ha confirmado este martes la muerte de tres militares en el último balance sobre el ataque de Israel contra sus fuerzas en la localidad de Nabatiye, en el tercio sur del país, un altercado en el que otros dos efectivos resultaron heridos.

"Dos soldados murieron como consecuencia de un ataque israelí mientras viajaban en motocicleta por la carretera entre Zibdin y Nabatiye", ha confirmado el Ejército libanés. Previamente, había informado de que uno de los miembros del contingente que en un primer momento estaba herido había fallecido a causa de sus heridas.

Beirut ha denunciado el ataque contra cinco militares que fueron alcanzados por proyectiles de Israel "mientras viajaban en coche y motocicleta", siendo traslados a un hospital para recibir tratamiento.

Por su lado, una portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha indicado que el Ejército está investigando el incidente. "Tenemos conocimiento de la afirmación de que varios soldados del Ejército libanés resultaron heridos por un ataque del Ejército de Defensa en la zona de Frun, en el sur del Líbano. La investigación del incidente está en curso", ha señalado.

En todo caso, ha querido recalcar que las FDI limitan sus ataques a la milicia chií. "Actúa contra el grupo terrorista Hezbolá y no contra el Ejército libanés ni contra los ciudadanos libaneses", ha recalcado.

El ataque en Nabatiye llega cuando el Ejército de Israel ha anunciado el despliegue de "tropas adicionales" en Líbano en el marco de su nueva invasión terrestre del país vecino al hilo de la campaña de bombardeos desatada en el marco del nuevo conflicto en Oriente Próximo.

Israel afirma que la campaña militar busca "crear una capa adicional de seguridad", por la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán.

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