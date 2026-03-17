Agencias

La convocatoria confirma la baja de Oblak

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Madrid, 17 mar (EFE).- La convocatoria de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este martes la baja por una distensión muscular en el costado de Jan Oblak para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que tampoco están disponibles Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza por lesión.

El portero esloveno se perderá su segundo encuentro seguido -ya no jugó el pasado sábado con el Getafe tras sufrir esa dolencia en el entrenamiento del viernes- y será suplido de nuevo en el once titular por el argentino Juan Musso en el duelo en Londres.

También son baja Pablo Barrios, por una lesión muscular, y Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo. El primero se pierde el undécimo de los últimos doce partidos de su equipo, al lesionarse de nuevo recién reaparecido de otra dolencia muscular, mientras que el segundo no jugará por tercer choque consecutivo.

La convocatoria está formada por 23 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los medios Obed Vargas, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena y Johnny Cardoso; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

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