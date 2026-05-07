Un dron con explosivos hiere a cuatro soldados israelíes, uno de ellos grave, en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que cuatro de sus soldados han sido heridos, uno de ellos de manera grave, tras el impacto de "un dron cargado de explosivos" en un punto indeterminado del sur de Líbano, donde las tropas israelíes mantienen ocupado parte del país vecino como parte de su campaña militar contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultó gravemente herido y otros tres soldados sufrieron heridas leves a raíz del impacto de un dron cargado de explosivos en el sur del Líbano", ha informado un portavoz militar.

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Tras el ataque, ocurrido en la víspera, los militares "fueron trasladados al hospital" para recibir atención médica, tras lo que las familias de los mismos han sido informadas, según ha indicado el Ejército israelí.

Las lesiones de estos soldados han tenido lugar en el marco de la campaña israelí oficialmente dirigida contra Hezbolá y que ha dejado ya en Líbano 2.715 víctimas mortales y 8.353 heridos, según las cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad libanés.

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Sin embargo, las autoridades libanesas no han facilitado, por el momento, un balance de víctimas de los bombardeos perpetrados este mismo miércoles por Israel contra su capital, Beirut, que no era blanco de ataques desde el pasado 8 de abril, cuando lanzó una oleada de ataques aéreos dejando en una sola jornada más de 250 muertos y 1.150 heridos.