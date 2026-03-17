Javier Tebas: "Ganaremos más Eurocopas y todo, y jugaremos más 'Finalissimas'"

La suspensión de la ‘Finalissima’ entre España y Argentina generó diversas reacciones en el ámbito futbolístico, pero la situación institucional que atraviesa el fútbol argentino, con su presidente bajo restricciones para abandonar el país debido a investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción, habría dificultado aún más la organización del encuentro. Según informó Europa Press, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que este contexto impactó de manera directa en la viabilidad del partido, añadiendo que motivos de fuerza mayor fueron determinantes para su cancelación.

Al referirse al tema ante los medios de comunicación tras su participación en la presentación del informe ‘El valor e impacto económico del deporte en España’, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en Madrid, Tebas lamentó la cancelación del enfrentamiento entre ambos campeones continentales. Afirmó que la expectación por el partido era alta tanto en España como en Argentina debido a la pasión de los aficionados, pero insistió en que la selección española tendrá más oportunidades porque prevé que el equipo nacional seguirá sumando éxitos en el futuro. “Ganaremos más Eurocopas y jugaremos más Finalissimas”, expresó Tebas, según publicó Europa Press, mostrando confianza en el rendimiento de la selección española a medio plazo.

El presidente de LaLiga también se refirió al llamado ‘caso Negreira’, investigación judicial asociada a pagos realizados por el FC Barcelona a un antiguo dirigente arbitral. En este sentido, aseguró que el último abono registrado vinculado al caso data de 2019 y confirmó que tanto LaLiga como otras partes interesadas continúan personadas como acusación particular en el proceso legal. Tobas defendió que resulta “muy exagerado” mantener la tesis de que estos pagos hayan supuesto una influencia directa en los resultados arbitrales recientes. “Está demostrado que hoy no es así”, aseguró, según consignó el medio, dejando clara su postura sobre la falta de impacto de aquellos hechos en la actualidad del fútbol español.

En relación con cuestiones internas del club FC Barcelona, Tebas recordó que felicitó a Joan Laporta por su reelección como presidente de la entidad culé tan pronto como el 25 por ciento de los votos se había escrutado, dado que la ventaja sobre el otro candidato, Víctor Font, resultaba insalvable. En cuanto a la polémica relacionada con la posible reincorporación de Lionel Messi al club blaugrana, una versión difundida por Xavi Hernández indicaba que el argentino tenía acordada su vuelta, pero que fue descartada por el propio Laporta, pese a contar supuestamente con la aprobación de LaLiga. Tebas desmintió ese extremo. Según Europa Press, reiteró que “no había ‘ok’ de LaLiga para el fichaje de Messi”, ya que consideraba imposible su viabilidad. El dirigente puntualizó que Mateo Alemany, directivo del club, también aclaró esta cuestión. Tebas añadió que desconocía qué información había recibido Xavi Hernández sobre el asunto, pero que tampoco creía que existiese dicha posibilidad.

Durante la presentación del informe económico, Tebas volvió a incidir en la trascendencia de la industria futbolística en España. Señaló que el verdadero motor de LaLiga reside en los propios partidos, aunque subrayó que el sector representa mucho más: genera miles de empleos y constituye una fuente significativa de riqueza para el país. Según detalló Europa Press, añadió que preservar la sostenibilidad de esta industria supone una responsabilidad mayor, ya que el panorama está experimentando la aparición de nuevas competencias deportivas y formatos competitivos, algo que obliga a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre el calendario deportivo y el bienestar de los jugadores. Tebas recalcó que, aunque existen 300 futbolistas implicados en las distintas competiciones, el fútbol profesional español abarca un ecosistema de más de 60.000 profesionales y 5.000 clubes. Defendió la necesidad de proteger el modelo actual para evitar riesgos en el futuro cercano de la industria futbolística europea.

Sobre el rendimiento de la liga nacional y el papel de los clubes españoles en competiciones continentales, Tebas rechazó que la competitividad del fútbol español se pueda evaluar únicamente a partir de una eliminatoria aislada de la Liga de Campeones. Según reportó Europa Press, afirmó que, en el análisis de varios años, la competición mantiene niveles altos de competencia y que los equipos españoles siguen destacando tanto a nivel doméstico como internacional. El presidente de LaLiga expresó su convicción de que esa tendencia continuará.

A lo largo de sus declaraciones, Tebas abordó la complejidad de mantener la salud financiera e institucional de la industria del fútbol en un entorno cambiante. Además de los retos derivados de situaciones excepcionales, como la suspensión de la ‘Finalissima’, subrayó la importancia de consolidar el desarrollo económico generado por el sector y de afrontar con mesura tanto las expectativas mediáticas como los debates en torno a cuestiones polémicas, como el caso Negreira o las especulaciones sobre fichajes estrella. Los comentarios de Tebas, replicados por Europa Press, reflejaron la actualidad y los retos del fútbol español en sus diferentes ámbitos, abarcando desde la gestión institucional hasta la proyección deportiva y económica.