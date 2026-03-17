Detenidos seis ucranianos y un estadounidense acusados de conspirar para perpetrar actividades terroristas

Grupos armados presentes en Birmania habrían recibido drones provenientes de Europa mediante un entramado en el que estarían implicados siete extranjeros detenidos recientemente en India, según informaciones publicadas por The Indian Express. Las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional de Investigación (NIA, por sus siglas en inglés) sostienen que estos dispositivos, junto con otros tipos de armamento, fueron trasladados a la región y entregados a grupos que mantienen una actitud hostil hacia India. Según información difundida por medios indios, además de facilitar drones y armas, los acusados también habrían colaborado con insurgentes en territorio indio suministrando material con potencial uso terrorista.

De acuerdo con lo reportado por The Indian Express y confirmado por fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad indias detuvieron a seis personas de nacionalidad ucraniana y a un ciudadano estadounidense bajo la acusación de conspirar para ejecutar actividades terroristas dentro del país. Las detenciones, llevadas a cabo durante la última semana por la NIA, se produjeron en tres aeropuertos: Calcuta, Lucknow y Delhi, todos ubicados en el este y norte de India.

Los acusados ingresaron formalmente al país con visados válidos. Sin embargo, el itinerario posterior levantó sospechas, ya que los detenidos se desplazaron al estado de Mizorán sin la autorización requerida, pues se trata de una zona con acceso restringido por motivos de seguridad. Según fuentes consultadas por The Indian Express, desde Mizorán, los arrestados cruzaron la frontera hacia Birmania. Allí habrían efectuado encuentros con grupos étnicos armados que, según la investigación, muestran una posición contraria a intereses indios.

La NIA afirmó que las indagaciones en curso han permitido identificar acuerdos realizados por los acusados para la entrega de grandes volúmenes de drones europeos a territorio birmano a través de India. El medio The Indian Express detalló que estos dispositivos no solo habrían tenido como destinatarios a organizaciones étnicas en conflicto con India, sino que, adicionalmente, parte del equipo, incluyendo armamento y otros materiales, se habría utilizado para apoyar a grupos insurgentes prohibidos en India. Esas agrupaciones, recalca la agencia, figuran en listas oficiales de entidades consideradas ilegales por realizar actividades contra la seguridad nacional.

Los responsables de la investigación, citados por los medios locales, precisaron que los materiales entregados a los grupos insurgentes habrían servido tanto para actividades de entrenamiento como para ejecutar potenciales operaciones. Según enfatizó la NIA, la importación y el desvío del material bélico a través del territorio indio, además de la colaboración directa con agrupaciones proscritas, configura un delito grave bajo la legislación antiterrorista de India.

The Indian Express puntualizó además que las autoridades indias remitieron a los detenidos ante la justicia para determinar su grado de implicación en los hechos investigados. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los arrestados, pero las fuentes oficiales reiteraron que la conexión internacional del suceso representa una amenaza a la seguridad regional.

El caso ha motivado interrogantes acerca de los mecanismos de control en las zonas fronterizas y en las rutas de importación de tecnología con posible uso militar, según lo reflejado en los análisis compartidos en The Indian Express. Las autoridades han intensificado los controles en aeropuertos y áreas restringidas para evitar que situaciones similares se repitan, mientras la investigación sobre la red transnacional de apoyo logístico a grupos armados continúa abierta. Según la NIA, se están rastreando vínculos que podrían alcanzar a otros países y organizaciones involucradas en el suministro y financiamiento de este tipo de operaciones.