Commerzbank apuesta por acelerar su rentabilidad ante la OPA de UniCredit

La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, ha expresado la disposición de la entidad germana a impulsar su rentabilidad en beneficio de todos los accionistas del segundo mayor banco comercial de Alemania, sobre el que UniCredit, principal accionista, lanzó ayer una oferta de compra con la intención de sobrepasar el umbral del 30%, pero sin hacerse con el control de la institución.

En una entrevista con BloombergTV, recogida por Europa Press, la banquera alemana ha afirmado que la OPA de UniCredit fue "una sorpresa", subrayando que se trata de una oferta "a un precio muy bajo".

Asimismo, la CEO de Commerzbank ha insistido en que para sentarse a hablar con UniCredit no es necesario presentar una oferta de adquisición. "Estaríamos absolutamente dispuestos a sentarnos a negociar", ha afirmado, aunque ha puntualizado que "si alguien tiene algo en mente y quiere hablar, normalmente se aporta una base para la conversación".

De este modo, a falta de conocer más detalles, Orlopp ha subrayado que la entidad actuará en interés de sus 'stakeholders', empezando por los accionistas, para lo que actualmente está "acelerar la rentabilidad, lo cual beneficia a todos los accionistas, incluyendo a UniCredit".

El banco italiano UniCredit anunció este lunes el lanzamiento de una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque no prevé llegar a controlar la entidad germana.

"Se espera que UniCredit alcance una participación en Commerzbank superior al 30% sin llegar a controlar la entidad", subrayó el banco transalpino, para el que superar dicho umbral eliminaría la necesidad de ajustar continuamente su participación para mantenerse por debajo del límite del 30% debido al programa de recompra de acciones de Commerzbank, y le permitiría aumentar su participación libremente en el mercado abierto o por otros medios posteriormente.

Si bien la relación de canje de la oferta será determinada en los próximos días por BaFin, el regulador financiero alemán, el banco italiano calcula que equivaldrá a 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implica un precio de 30,8 euros por acción o una prima del 4% respecto del cierre del pasado 13 de marzo de 2026.

El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, comentó ayer al respecto que "es el momento de dialogar" al tiempo que aseguraba que el propósito de la oferta es superar el límite del 30%, que la legislación alemana solo permite rebasar mediante una oferta pública de adquisición voluntaria por el 100%.

"Nuestra expectativa es no superar significativamente el umbral del 30%. No buscamos el control, sino un diálogo constructivo con Commerzbank y demás partes interesadas", explicó Orcel.