Arbeloa: "Los jugadores han entendido que hay que ser un equipo muy solidario para ganar a cualquiera"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresó que el recorrido reciente de su plantel evidenció una fortaleza grupal que fue capaz de revertir predicciones desfavorables durante los encuentros ante el Manchester City en octavos de final de la Champions League. Según publicó el medio, el técnico atribuyó el triunfo sobre un rival considerado de fuerte potencial a la entrega, la actitud y la solidaridad de los futbolistas, destacando que, pese a las numerosas bajas, el equipo logró imponerse como visitante 1-2 en el Etihad Stadium.

De acuerdo con lo reportado, Arbeloa insistió en que el mérito del avance recae en los jugadores, señalando: “No soy el responsable, son los jugadores los que han dado la vuelta a la situación con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo, evidentemente, con su talento y su calidad. Ganar como hemos ganado aquí no es fácil, una eliminatoria complicadísima contra un equipo como éste, con la cantidad de jugadores con talento, un entrenador como el que teníamos enfrente, no era nada fácil”. El entrenador, de origen salmantino, consideró que el hecho de que pocos creyeran en la victoria madridista en ambos duelos acentúa el valor del trabajo colectivo que mostró el grupo.

El entrenador del Real Madrid recalcó que la clave para superar al Manchester City se encontró en la capacidad del equipo para mostrar una “mentalidad colectiva” y una actitud solidaria en cada esfuerzo sobre el campo. Tal como publicó la fuente, Arbeloa valoró el sacrificio de la plantilla y argumentó que los futbolistas “se merecen” el reconocimiento por su esfuerzo y su forma de trabajar. Aunque el entrenador resaltó que su papel se centró en buscar el máximo rendimiento individual y colectivo de sus dirigidos, recalcó que fueron los jugadores quienes consolidaron el equilibrio y la unidad interna requeridos para superar adversidades.

El medio destacó que Arbeloa no considera que su labor haya cambiado en los dos últimos meses, sino que su enfoque ha sido siempre trabajar para encontrar la mejor versión de cada jugador y orientar la estrategia del equipo hacia la cohesión y el sacrificio conjunto. Subrayó que “han entendido perfectamente que para ganar cualquier partido tenemos que ser un gran equipo, muy solidario, en el esfuerzo, en el trabajo, y después sumar ese talento para tener claro lo que queremos hacer con el balón”. Según el entrenador, el éxito de la reciente eliminatoria proviene de la forma en que la plantilla comprendió y aplicó estos principios.

A pesar de manifestar satisfacción por el acceso a la siguiente ronda, Arbeloa asumió que las exigencias continúan y que las dudas externas suelen resurgir ante cualquier traspié futuro. Declaró que lo primordial es la constancia en el trabajo interno y el rendimiento dentro del club, independientemente de opiniones ajenas. Según detalló el medio informativo, Arbeloa evitó comparaciones con el entrenador rival, Pep Guardiola, indicando: “No me atrevería a decir que le puedo ganar nada a un entrenador que lleva casi mil partidos en la élite, no sé cuántos mil trofeos ha ganado, ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa y hemos ganado una eliminatoria gracias al trabajo de los jugadores, que han entendido lo que quería”.

La campaña europea de los blancos, según narró Arbeloa y reprodujo la fuente original, ha estado marcada por la capacidad de afrontar situaciones complejas provocadas por las lesiones. El entrenador expuso que la fuerza del grupo radica en su sentido de familia, característica que identifica al club cuando conquista títulos. Añadió que no habría imaginado esa posición tras dos meses en el cargo y consideró fundamental mantener la misma línea de esfuerzo y compromiso colectivo, sin importar los nombres en el terreno de juego.

En sus comentarios, Arbeloa enfatizó la responsabilidad implícita en portar el escudo del Real Madrid: “Somos el Real Madrid, pero hoy en día hay que luchar, pelear y sacrificarse para ganar a cualquiera y, más allá de eso, es lo que nos pide este escudo, esta camiseta, es vaciarnos en el campo como lo han hecho estos jugadores hoy”.

Respecto al desarrollo de la competición continental, Arbeloa reconoció que el torneo tiene un significado especial para el club y la afición. Manifestó que el equipo ha tenido que medirse con algunos de los contendientes más destacados del continente, como el City, el Bayern de Múnich y posiblemente el PSG. Relató que el estilo mostrado en los enfrentamientos recientes, sumado a cierta dosis de fortuna, resultó clave para avanzar. Sostuvo que el resultado global de 5-1 refleja un dominio efectivo en la eliminatoria, aunque considera necesario mantener el nivel y la exigencia hacia futuros compromisos.

Al referirse a su experiencia en el banquillo del primer equipo, Arbeloa ironizó sobre las múltiples lecciones que extrae a diario de su cargo. Relató que el proceso de aprender a sacar el mayor rendimiento de cada uno de sus futbolistas y transmitir la necesidad de esfuerzo constante constituye uno de los aprendizajes más significativos de su faceta como técnico. “Que sin esfuerzo no hay recompensa”, señaló en palabras que consigna el reportaje del medio.

El entrenador también confirmó, según publicó la fuente, que la sustitución de Thibaut Courtois fue una decisión prudente ante unas molestias físicas, evitando riesgos antes del clásico frente al Atlético de Madrid previsto para el domingo. Mencionó la posibilidad de que Kylian Mbappé retome la titularidad en ese derbi luego de haber tenido minutos en el Etihad Stadium. Según las declaraciones recogidas por el medio, Arbeloa aseguró que Mbappé “ha tenido muy buenas sensaciones”, y el cuerpo técnico evaluará su participación en los días previos al encuentro.

En cuanto a los próximos desafíos, el técnico consideró al Bayern de Múnich, que venció 1-6 al Atalanta en la ida de octavos de la Champions, como uno de los clubes de mayor nivel del continente por su rendimiento tanto en liga como en el torneo europeo. Afirmó que el emparejamiento sería tan exigente como el anterior, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugaría en Múnich. Por ahora, la atención se concentra en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid y después ante el Mallorca, manteniendo la misma mentalidad que permitió superar la reciente eliminatoria, según apuntó Arbeloa en las declaraciones publicadas por el medio.