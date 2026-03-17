Agencias

Arabia Saudí anuncia el derribo de cerca de una veintena de drones en el este del país

El Ministerio de Defensa informó que 19 aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos en la provincia Oriental, mientras crece la tensión regional por los recientes enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo

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Las autoridades de Arabia Saudí informaron el martes sobre la destrucción de 19 aparatos no tripulados en la provincia Oriental, en un contexto regional marcado por una intensificación de los enfrentamientos en Oriente Próximo. Según detalló el Ministerio de Defensa a través de sus canales oficiales, todos los dispositivos fueron neutralizados en la zona este del país, sin reportar víctimas ni daños adicionales.

De acuerdo con lo publicado por las autoridades de Defensa y reportado por el medio, la operación de interceptación se desarrolló durante el aumento de la tensión provocado por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero. El comunicado oficial del Gobierno saudí indicó que, hasta el momento, no se han identificado los lugares desde los cuales fueron lanzados estos drones, y no se ofrecieron datos adicionales respecto a responsables directos ni al tipo de tecnología empleada en los aparatos destruidos.

El medio detalló que Arabia Saudí ha registrado un incremento en los intentos de incursión al espacio aéreo a través de misiles y drones en las últimas semanas. Las autoridades sauditas atribuyen estos lanzamientos a Irán, quien en los días recientes ha ejecutado acciones armadas contra Israel y posiciones relacionadas con Estados Unidos en la región, incluyendo ataques a bases militares. Según consignó la fuente, los ataques iraníes constituyen una represalia tras el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra territorio iraní a finales de febrero.

El Ministerio de Defensa aseguró, según reportó la fuente, haber logrado interceptar y derribar decenas de misiles y vehículos no tripulados dirigidos desde Irán contra su territorio y otros puntos estratégicos del área. Las amenazas aéreas han vuelto a encender los temores de una expansión del conflicto en Oriente Próximo, involucrando de manera indirecta a varios estados del golfo Pérsico y a potencias regionales.

El comunicado oficial de las autoridades saudíes no incluyó información sobre el posible objetivo de los drones interceptados, ni sobre las medidas adicionales adoptadas tras este incidente para reforzar la seguridad en la provincia Oriental. Tampoco se detalló si las fuerzas de defensa del reino han elevado su nivel de alerta como resultado de estas ataques, una decisión habitual en contextos de incremento de hostilidades en la región.

El conflicto actual, según desglosa la fuente, se inscribe en una secuencia de enfrentamientos marcados por represalias y ataques cruzados entre Irán y sus rivales regionales, detonados tras la operación militar coordinada por Washington y Tel Aviv en contra de instalaciones iraníes. Irán ha multiplicado desde esa fecha sus ataques en respuesta, apuntando a intereses israelíes y estadounidenses distribuidos en diferentes puntos geográficos de Oriente Próximo.

El episodio se produce mientras crece la preocupación internacional por la estabilidad en la región del golfo Pérsico, dado el potencial impacto de una escalada militar directa entre Irán, Estados Unidos, Israel y países cercanos. Las fuerzas armadas saudíes, según reportó la fuente, permanecen en coordinación con sus aliados para monitorear y repeler nuevas amenazas aéreas relacionadas con la crisis en desarrollo.

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