Agencias

La petrolera Aramco gana un 25,1% más en el primer trimestre de 2026 por el alza del crudo

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El Cairo, 10 may (EFE).- La petrolera saudí Aramco, la mayor del mundo, logró en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 122.008 millones de riales (33.600 millones de dólares o 27.600 millones de euros) un 25,1 % más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía señaló en un comunicado que este aumento de su beneficio se debe a varios factores, entre los que destaca el alza en los precios del crudo debido a la inestabilidad geopolítica por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

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En este sentido, Aramco puso en valor la "resiliencia y flexibilidad operativa" de sus operaciones pese a la complicada situación geopolítica. EFE

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