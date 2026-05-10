Agencias

Cinco años del Teatro Real como Mejor Teatro de Ópera del Mundo

Guardar

Madrid, 10 may (EFE).- Hoy hace 5 años que el Teatro Real de Madrid fue galardonado con el premio al Mejor Teatro de Ópera del Mundo, en los International Opera Awards (IOA).

El 10 de mayo de 2021, el Teatro Real escaló un nuevo lugar en el marco internacional de la música, al recibir ese premio. En este pasado año 2025, la institución también fue galardonada con el Premio de Sostenibilidad por sus innovaciones y nuevas adaptaciones energéticas, además del Premio Nacional de Turismo 2025 por su proyección internacional y reconocimiento como Mejor Compañía de Ópera. El Real fue inaugurado en noviembre de 1850, por la reina Isabel II.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFEEJECUTIVO (GOBIERNO)ASUNTOS EXTERIORESPOLITICAGOBIERNO

Últimas Noticias

Israel pone en marcha una ola de demoliciones para construir una carretera sin palestinos

Infobae

La UE envía a Tenerife una ambulancia aérea de Noruega para apoyar desembarco del Hondius

Infobae

España dice que el fondeo del MV Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades

Infobae

Un nuevo ataque de Israel contra una localidad en el sur de Líbano deja al menos un muerto y trece heridos

Un nuevo ataque de Israel contra una localidad en el sur de Líbano deja al menos un muerto y trece heridos

Médicos españoles suben a bordo del crucero MV Hondius para organizar la evacuación

Infobae