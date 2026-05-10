Cinco años del Teatro Real como Mejor Teatro de Ópera del Mundo

Madrid, 10 may (EFE).- Hoy hace 5 años que el Teatro Real de Madrid fue galardonado con el premio al Mejor Teatro de Ópera del Mundo, en los International Opera Awards (IOA).

El 10 de mayo de 2021, el Teatro Real escaló un nuevo lugar en el marco internacional de la música, al recibir ese premio. En este pasado año 2025, la institución también fue galardonada con el Premio de Sostenibilidad por sus innovaciones y nuevas adaptaciones energéticas, además del Premio Nacional de Turismo 2025 por su proyección internacional y reconocimiento como Mejor Compañía de Ópera. El Real fue inaugurado en noviembre de 1850, por la reina Isabel II.

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