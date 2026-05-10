Abogados confirman deportación de Abukeshek y Ávila y critican la legalidad del proceso

Jerusalén, 10 may (EFE).- El centro pro derechos humanos Adalah, que ha representado legalmente al activista hispanopalestino Saif Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila en Israel, recibió este domingo la "confirmación oficial" de que ambos integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron "liberados y deportados" por autoridades israelíes.

"Si bien ahora están libres, Adalah condena todo el proceso como una flagrante violación del derecho internacional. Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en total aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos", indicó el centro legal en un comunicado

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Además, agregó que el "uso de la detención y el interrogatorio" contra activistas y defensores de los derechos humanos es "un intento inaceptable" por parte de Israel de "reprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza".

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había anunciado la deportación de Abukeshek y Ávila, a quienes calificaron como "provocadores profesionales" y aseguraron que no permitirán "ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza".

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Más allá de la confirmación oficial de liberación y deportación, Adalah aseguró a EFE que lleva tratando de obtener más información sobre la situación y el paradero, incluso actual, de los activistas desde ayer.

"Solo tenemos la confirmación oficial de que ambos (Abukeshek y Ávila) fueron deportados (...) Es incomprensible y muy, muy, frustrante que las autoridades israelíes nos estén proporcionando tan poca información sobre este proceso como representantes legales", dijo una fuente de Adalah a EFE este domingo por la mañana.

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Ese contexto de falta de transparencia, que alega el mencionado centro legal, ha propiciado que, por el momento, la Flotilla Global Sumud solo se haya pronunciado confirmando la liberación de Abukeshek "tras seis días brutales" detenido en una prisión del sur del país, después de ser arrestado por la Marina de Israel en una operación ejecutada en aguas internacionales.

"Saif ha sido liberado del cautiverio israelí y, tras seis días brutales, su mensaje es claro: ¡debemos seguir movilizándonos! (...) Un sincero agradecimiento a Saif y al equipo legal de Thiago en Adalah, y a todos los que se movilizaron y ejercieron presión a todos los niveles para el regreso seguro de nuestros compañeros", reza la publicación de la Flotilla.

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Abukeshek y Ávila, que fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del jueves 30 de mayo, se encontraban en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado 5 de mayo al negarse también a beber agua.

Los dos han sido interrogados durante horas, pero no existen cargos formales contra ellos.

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Este domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, tenía previsto celebrar una vista para decidir si prorrogaba la detención o liberaba a los activistas.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través de paso de Taba en Egipto, según un mensaje de audio que la diplomacia española remitió a EFE a través del Ministerio.

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La ONU, por su parte, también había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado. EFE