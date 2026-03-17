Andriy Lunin: "Ganar a un rival como el Manchester City siempre te da un plus"

La incógnita sobre la disponibilidad de Thibaut Courtois para el próximo derbi frente al Atlético de Madrid persiste en el entorno del Real Madrid, tras su sustitución al descanso en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. De acuerdo con información publicada por Movistar+ y difundida por diversos medios, Andriy Lunin, reemplazo del arquero belga durante el compromiso en el Etihad Stadium, afirmó que no le corresponde a él anticipar si Courtois podrá jugar el clásico y que esa decisión corresponde al cuerpo médico.

El medio Movistar+ detalló que Lunin asumió la titularidad después de que Courtois sufriera molestias físicas, lo cual amplía la complicada situación del club respecto a las lesiones en la plantilla. "Una pena lo de Thibaut. Tenemos mala racha con las lesiones, necesitamos a todos", manifestó el futbolista ucraniano, en declaraciones recogidas por dicha cadena, tras la victoria de su equipo por 2-1 en el estadio del campeón inglés.

Según consignó Movistar+, el portero ucraniano explicó que siempre busca estar listo para aportar en cada partido: "Lo mío es lo de siempre, estar preparado para cada partido y ayudar y aportar todo lo que puedo". Tras acceder a los cuartos de final, reconoció el esfuerzo del plantel ante un adversario de nivel alto: "Sabíamos que íbamos a tener un partido complicado, que el City, incluso con 10, no deja de ser un equipo 'top', y ya lo hemos cumplido, pasamos a cuartos, y hay que seguir adelante".

En sus declaraciones, divulgadas por Movistar+, Lunin subrayó el mérito de imponerse a un conjunto como el Manchester City, indicando que "siempre ganar a un rival como el City te da un plus", y expresó su esperanza de que esa victoria sirva como impulso para próximos desafíos: "Ojalá nos meta en buena dinámica. Siempre es más fácil trabajar ganando, así que espero que sigamos igual y mejorando".

Durante el análisis de su desempeño en la segunda parte del encuentro, Lunin se refirió a la exigencia de enfrentarse a un equipo como el City y la dificultad inherente a torneos como la Champions League. Según recogió Movistar+, el portero expresó: "Siempre, como portero, no quieres que haya ni una ocasión para el rival, quieres dejar la portería a cero, pero esto es la Champions, esto es City. Sabíamos que habría momentos para sufrir".

La actuación de Lunin acaparó la atención debido a la presión que implica asumir la titularidad en un partido decisivo, sumado a la incertidumbre por la situación física de Courtois. El medio Movistar+ subrayó que la plantilla del Real Madrid ha atravesado una serie de lesiones que han obligado a realizar varios ajustes en la alineación, especialmente en las posiciones defensivas y bajo los palos.

Otra cuestión clave abordada por Lunin fue la moral del equipo tras el resultado contra el club inglés, vigente campeón del torneo. El arquero sostuvo que el triunfo podría servir para consolidar una racha positiva y fomentar la confianza del grupo de cara a la próxima cita en la competición liguera, en especial teniendo en cuenta la trascendencia del encuentro ante el Atlético de Madrid.

El reportaje de Movistar+ también señaló el reconocimiento de Lunin a la dificultad enfrentada ante el Manchester City, reiterando que jugar contra equipos considerados de primer nivel supone siempre un desafío elevado en el marco de la Liga de Campeones. El guardameta se refirió al cumplimiento del objetivo de avanzar a la siguiente fase y la importancia de mantener el enfoque en los retos venideros tanto en el campeonato europeo como en la liga local.

A la espera de conocer si Courtois recibirá el visto bueno de los médicos para formar parte del derbi madrileño, la actuación de Lunin en Inglaterra refuerza la profundidad de la plantilla y el papel del ucraniano como alternativa bajo la portería. Las circunstancias destacan la relevancia de contar con jugadores preparados para responder en momentos cruciales, especialmente cuando las ausencias por lesión afectan a piezas clave en el esquema del equipo, puntualizó el medio Movistar+.

Las declaraciones del portero resaltan tanto la autocrítica ante las dificultades encontradas en el partido como la determinación de aportar en un contexto de altas exigencias deportivas. La actualidad del Real Madrid, marcada por la incertidumbre en torno a Courtois y la reciente victoria europea, revela el ambiente de atención constante a los ajustes tácticos y físicos dentro del plantel.