La AESAN advierte de la presencia de leche sin incluir en el etiquetado de lotes de pasta de la marca Sandro Desii

La empresa responsable de la marca Sandro Desii ha notificado un incidente relacionado con la presencia de leche no declarada en el etiquetado de varios de sus productos de pasta, un suceso que ha motivado la inmovilización y posterior reetiquetado de determinados lotes. Esta acción se desarrolla con la finalidad de cumplir la legislación vigente y evitar que se comercialicen alimentos que no resultan seguros para ciertos consumidores. Esta situación ha llevado a que solo se consideren afectados aquellos productos en los que no figura la advertencia "puede contener trazas de leche".

Según informó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la restricción afecta a diversas categorías de pastas alimenticias de la citada marca, incluyendo tanto presentaciones secas como ultracongeladas y productos con ingredientes especiales como omega-3 o tinta de calamar. La advertencia surge tras la comunicación inicial de la alerta sanitaria por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña, que pusieron en conocimiento de la AESAN la anomalía detectada en el etiquetado.

El medio AESAN detalló que entre los productos implicados se encuentran, entre otros, 'Fideua con fumet de pescado', en envases de 250 gramos y dos kilos, con numerosos lotes identificados, así como 'Fideua de tinta de calamar', también en presentaciones de 250 gramos y dos kilos. La lista abarca, además, opciones como 'Galets de sémola y huevo' de 250 gramos, 'Galets navideños grandes ultracongelados' de dos kilos, y 'Hoja de huevo para lasagna y canelones', distribuidas en envases de dos kilos y numerosos lotes asociados.

La información proporcionada por la empresa, señaló el medio, incluye otros artículos afectados, tales como 'Lumaconi al huevo con omega-3' en versiones de 400 gramos y 1,5 kilos, 'Macarrones napolitanos', 'Manicotti all’uovo e omega-3', 'Nastrini all’uovo e omega-3', así como 'Pappardelle de huevo', 'Penne al huevo y omega-3', 'Pennette all’uovo e omega-3', y 'Ricci all’uovo e omega-3', entre otros. También se han identificado incidencias en lotes de 'Rigatoni al huevo y omega-3 seco', 'Rigatoni con huevo y omega-3 ultracongelado', 'Spaghetti de huevo a la guitarra seco', 'Spaghetti de tinta de calamar a la guitarra', 'Tagliolini all’uovo e omega-3', 'Tallarinas de huevo a la guitarra seco', y 'Tallarinas de huevo a la guitarra ultracongelado', junto con 'Tubo beige galets 250gr-Happy pasta'.

De acuerdo con la información trasladada por la AESAN, la distribución de los lotes incluidos en la alerta sanitaria ha alcanzado a multitud de comunidades autónomas. Estas comprenden Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Madrid, Murcia, Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón y País Vasco. AESAN indicó que no se descarta que haya habido redistribuciones que permitan la presencia de los productos afectados en otras regiones.

La Agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, se ha dirigido específicamente a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche para recomendar que no consuman estas referencias si se encuentran en sus hogares. Señaló, no obstante, que no hay riesgo para aquellas personas que no presentan estas condiciones. AESAN manifestó: para el resto de la población, el consumo de estos productos "no comporta ningún riesgo".

La empresa afectada ha procedido a comunicar la situación y ha adoptado medidas para evitar la comercialización de los lotes incorrectamente etiquetados, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, el organismo oficial ha canalizado la información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), mecanismo que permite la rápida verificación y retirada de los lotes afectados de los circuitos de comercialización, conforme establece la normativa vigente.

El medio AESAN puntualizó que la colaboración entre la empresa y las autoridades sanitarias busca proporcionar una respuesta eficaz frente a incidentes con posibles implicaciones para personas susceptibles, a fin de mantener una adecuada protección de la salud pública y transparencia en la gestión de alertas alimentarias.