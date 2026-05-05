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Unicaja gana 161 millones en el primer trimestre, un 1,4% más

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Unicaja obtuvo un beneficio de 161 millones en el conjunto del primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad financiera al publicar sus cuentas trimestrales este martes.

Los ingresos totales (margen bruto) de Unicaja entre enero y marzo fueron de 520 millones de euros, un 1% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 1,3%, hasta los 373 millones de euros.

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El banco repartirá un 95% del resultado atribuido, entre el dividendo ordinario, con un 'payout' del 70% y las recompras de acciones o dividendos adicionales, estimados en otro 25% adicional.

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