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El OIEA detecta daños en la central nuclear de Zaporiyia causados por un ataque con dron

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El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas, ha detectado daños en una parte de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en territorio ucraniano bajo control de Rusia, tras el impacto de un dron contra el Laboratorio de Control de Radiación Externa de la central registrado este domingo.

"Un equipo del OIEA ha visitado hoy (lunes) el Laboratorio de Control de Radiación Externa de la central nuclear de Zaporiyia, un día después de que la central informara de que había sido atacada por un dron", ha informado la agencia en redes sociales.

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En su visita, los técnicos del OIEA "han observado daños en algunos de los equipos de vigilancia meteorológica del laboratorio, que ya no están operativos".

En este contexto, el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, ha reiterado "su llamamiento a la máxima moderación militar en las proximidades de todas las instalaciones nucleares" a fin de "evitar riesgos para la seguridad".

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La publicación de la agencia llega después de que los gestores rusos de la planta informaran el domingo al OIEA del ataque de un avión no tripulado contra el citado laboratorio, si bien sin constancia de víctimas.

Esta instalación se encuentra fuera del perímetro de la central, pero forma parte integral de la misma y, por ello, el equipo del OIEA presente en Ucrania pidió permiso a Rusia para evaluar en persona las consecuencias de este ataque.

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