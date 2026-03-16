Guterres lamenta la muerte de Habermas y afirma que "ningún filósofo influyó tanto" en él como el alemán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este domingo la muerte en la víspera del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad y ha manifestado que "ningún filósofo influyó tanto" en su pensamiento como él, al tiempo que ha puesto en valor para la actualidad la "comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía", la idea del germano que más ha destacado.

"Me entristeció profundamente enterarme del fallecimiento de Jürgen Habermas, un gigante de la filosofía y un verdadero intelectual público. Ningún filósofo influyó tanto en mi pensamiento a lo largo de mi trayectoria política", ha expresado el líder de la ONU en un comunicado difundido por su portavocía.

Reconociendo sus contribuciones a campos como el pensamiento político, la sociología y la comunicación, el dirigente portugués se ha mostrado "particularmente impresionado por sus ideas sobre la característica distintiva de una democracia moderna: el flujo constante de comunicación entre los responsables políticos y la sociedad civil".

"Hoy más que nunca, necesitamos esta interacción constante --esta comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía-- para comprender mejor los desafíos que enfrentamos y para encontrar soluciones efectivas", ha reivindicado en su mensaje, en el que también ha transmitido sus condolencias a la familia del filósofo alemán "y a todos aquellos que fueron influenciados por su pensamiento e inspirados por su claridad moral".