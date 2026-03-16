Agencias

Guterres lamenta la muerte de Habermas y afirma que "ningún filósofo influyó tanto" en él como el alemán

Guardar

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este domingo la muerte en la víspera del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad y ha manifestado que "ningún filósofo influyó tanto" en su pensamiento como él, al tiempo que ha puesto en valor para la actualidad la "comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía", la idea del germano que más ha destacado.

"Me entristeció profundamente enterarme del fallecimiento de Jürgen Habermas, un gigante de la filosofía y un verdadero intelectual público. Ningún filósofo influyó tanto en mi pensamiento a lo largo de mi trayectoria política", ha expresado el líder de la ONU en un comunicado difundido por su portavocía.

Reconociendo sus contribuciones a campos como el pensamiento político, la sociología y la comunicación, el dirigente portugués se ha mostrado "particularmente impresionado por sus ideas sobre la característica distintiva de una democracia moderna: el flujo constante de comunicación entre los responsables políticos y la sociedad civil".

"Hoy más que nunca, necesitamos esta interacción constante --esta comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía-- para comprender mejor los desafíos que enfrentamos y para encontrar soluciones efectivas", ha reivindicado en su mensaje, en el que también ha transmitido sus condolencias a la familia del filósofo alemán "y a todos aquellos que fueron influenciados por su pensamiento e inspirados por su claridad moral".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un ataque con drones provoca un incendio cerca del Aeropuerto de Dubái

Equipos de emergencia trabajan para sofocar el fuego originado tras el choque de un artefacto aéreo no tripulado contra un depósito en la zona, mientras residentes reciben alertas de evacuación ante la amenaza de nuevos episodios violentos en la región

Un ataque con drones provoca

Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark

Irán advierte de "otra terrible

Trump pide acusar de "traición" a medios que difunden "información falsa" sobre la guerra con Irán

Durante una serie de mensajes en redes sociales, el mandatario estadounidense arremetió contra ciertos canales informativos por difundir versiones atribuibles a Teherán sobre el portaaviones Abraham Lincoln, advirtiendo posibles consecuencias judiciales y respaldo a investigaciones sobre licencias de comunicación

Trump pide acusar de "traición"

VÍDEO: Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos

Tras cerrarse la jornada electoral en Catalunya y Andorra, el exmandatario fue respaldado por más de 32.900 compromisos, logrando una ventaja contundente frente a Víctor Font y quedando a la espera de asumir su nuevo ciclo en la entidad azulgrana

VÍDEO: Joan Laporta, reelegido presidente

Principales titulares de los periódicos para el lunes 16 de marzo

Temas clave destacan en la prensa nacional y extranjera, desde el avance de formaciones políticas en elecciones autonómicas hasta resultados relevantes en comicios del FC Barcelona y tensiones internacionales que acaparan portadas este inicio de semana

Infobae