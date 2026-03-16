El Ibex 35 cierra plano y salva los 17.000 enteros con el petróleo estable en los 102 dólares

El Ibex 35 ha cerrado este lunes prácticamente plano, tras subir un leve 0,18%, hasta los 17.089 puntos, frente a la caída del 0,1% que registraba en la apertura, con el petróleo estable en los 102 dólares.

Durante la jornada, y tal y como se prevé que continúe también mañana, la atención de los inversores ha estado puesta no solo en la guerra en Oriente Próximo, sino también en las expectativas de cambios en la política monetaria de los bancos centrales que se reúnen esta misma semana.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) celebrará su reunión ordinaria el próximo miércoles, mientras que el jueves será el turno para el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

Respecto a las decisiones que las autoridades monetarias apliquen, los analistas de Renta 4 prevén que todos los encuentros "se salden sin cambios en los tipos de interés", a pesar del potencial impacto al alza en los precios por el 'shock' energético derivado de la guerra en Oriente Próximo.

En esta línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que un aumento del 10% en los precios de la energía que se mantuviera durante un año elevaría la inflación mundial en 40 puntos básicos, lo que alentaría a ajustes al alza por parte de las autoridades monetarias.

Además, desde Ibercaja señalan que existe una mayor sensibilidad en el Viejo Continente. "Hace apenas un mes el mercado daba por hecho que este año el tipo de intervención permanecería inalterado, a día de hoy las expectativas de inflación llevan a los inversores a descontar que el BCE realice una subida de 25 puntos básicos antes de finales de verano e incluso una segunda antes de fin de año", ha argumentado la jefa de Renta Fija de Ibercaja Gestión, Cristina Gavín.

Pese a las estimaciones, los expertos coinciden en que la duración del conflicto y, en particular, el tiempo que el estrecho de Ormuz esté bloqueado --ruta por la que circula alrededor del 20% del crudo mundial-- determinarán el impacto final de la guerra en el coste de vida, y por consiguiente los cambios del precio del dinero.

Sobre este paso marítimo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encontrado rechazo a su petición de crear una coalición internacional para patrullar el estrecho de Ormuz y garantizar el tránsito de petroleros, tanto en Europa --por parte de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia-- como en Asia y Oceanía --por parte de Japón y Australia--.

Sin embargo, la oposición no ha disparado los precios del crudo. Al cierre de la Bolsa de Madrid, el barril de Brent se situaba en 102,24 dólares, un 0,85% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 95,85 dólares, un 3% menos.

Ambos recortes, aunque ligeros, se producen tras abrirse la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", además de los 400 millones de barriles acordados el pasado miércoles.

Dentro del Ibex 35, Puig ha sido el principal valor alcista de la sesión (+4,90%), seguido de Merlín (+3,8%), Solaria (+2,88%), ACS (+2,42%) y Colonial (+1,67%).

Del lado contrario, el 'rojo' se centraba en Amadeus (-1,57%), Cellnex (-1,02), Telefónica (-0,7%), Acciona (-0,38%) e Iberdrola (-0,38%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido mixto. Londres se eleva un 0,55%, y Fráncfort un 0,50%. Mientras, París sube un 0,31% y Milán, un 0,07%.

EL DEBILITAMIENTO DE LA RENTA FIJA Y LA FORTALEZA DEL DÓLAR

Por su parte, en el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se anota un ligero alivio al situarse en el 3,435%, frente al 3,495% registrado al cierre del viernes. Pese a ello, la prima de riesgo frente a la deuda alemana escalaba hasta los 51,3 puntos básicos.

Desde que se inicio el conflicto, los bonos del estado, instrumentos financieros que habitualmente canalizaban las salidas de capital de la renta variable, no han registrado el comportamiento esperado.

"Los bonos del Estado no están actuando como valor refugio; los rendimientos se muestran atractivos, pero no lo suficiente como para que invirtamos nuestra posición defensiva en materia de duración", ha argumentado el estratega 'senior' de renta variable en Generali AM, Michele Morganti. Así, desde que comenzó el conflicto las obligaciones del estado español a 10 años han elevado su rendimiento en casi un 12%, al pasar del 3,064% el día previo al ataque de EEUU e Israel al 3,435% al cierre de este lunes.

Entre los activos que sí han mantenido su faceta de activo refugio, destaca el dólar. La moneda norteamericana se ha apreciado casi un 3% respecto al euro desde el inicio del conflicto, al calor de la demanda de los inversores.

"La divisa americana sigue ganando terreno a pesar de que la Fed es prácticamente el único gran banco central del que aún se espera un recorte de tipos este año, en lugar de subidas. Este comportamiento se explica en gran medida porque Estados Unidos es exportador neto de petróleo", argumentan desde la 'fintech' Ebury.

Pese a ello, al cierre de la sesión de la Bolsa de Madrid el euro se apreciaba levemente un 0,69% y el tipo de cambio se negociaba a 1,1496 'billetes verdes' por cada euro.

EL PAPEL DEL ORO Y LAS CRIPTOMONEDAS

Por su parte, el oro, principal reserva de valor en contextos de volatilidad e incertidumbre geopolítica, se mantiene en el entorno de los 5.000 dólares la onza, alejado de los 5.400 'billetes verdes' que llegó a alcanzar durante las jornadas posteriores al inicio de las hostilidades en Oriente Próximo.

Pese al ligero retroceso, el responsable de inversiones de UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, mantiene "una visión positiva sobre el oro" y cree que "el metal amarillo sigue siendo un diversificador eficaz de cartera".

En el caso de bitcoin, la criptomoneda se ubica este lunes en el entorno de los 73.400 dólares, lo que implica una subida de más del 11% respecto a los valores previos al ataque conjunto de Israel y EEUU a Irán.

"Los datos revelan una entrada significativa de capital procedente de nuevas direcciones, lo que suele interpretarse como una señal de capital fresco entrando en el mercado", justifica el analista de Mercados de eToro, Javier Molina, quien subraya que "el bitcoin sigue avanzando en su proceso de institucionalización, mientras la infraestructura financiera que rodea a los activos digitales continúa expandiéndose".