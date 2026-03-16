(Crónica) El Albacete remonta en el descuento a Las Palmas

Samuel Obeng se convirtió en protagonista del encuentro celebrado en el Carlos Belmonte al definir de volea el segundo gol local en el minuto 101. Este tanto supuso la remontada definitiva del Albacete Balompié sobre la UD Las Palmas, que se había adelantado en el marcador y mantuvo la ventaja hasta los instantes finales. Según reportó Europa Press, el duelo cerró la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion y dejó a los manchegos alejados de los puestos de descenso, mientras que el conjunto canario vio frustrada su aspiración de escalar al cuarto lugar de la clasificación.

Tal como publicó Europa Press, la primera jugada de peligro se produjo a los seis minutos cuando Manu Fuster lanzó un centro desde el sector izquierdo que encontró a Taisei Miyashiro en las inmediaciones del segundo poste. El delantero japonés remató para abrir el marcador a favor del Albacete. Poco después, Jesé desperdició dos ocasiones claras para aumentar la diferencia, pero el guardameta Raúl Lizoain, defendiendo el arco de Las Palmas, respondió con solvencia e impidió que los locales ampliaran su ventaja. Un gol del propio Jesé fue anulado por el árbitro tras señalar fuera de juego en el primer cuarto de hora del encuentro.

La segunda parte mostró a Las Palmas reorganizándose para igualar el marcador y ejercer presión avanzada sobre el rival. Europa Press consignó que el portero del Albacete, Dinko Horkas, evitó el empate en varias oportunidades con intervenciones decisivas frente a los intentos de los jugadores visitantes. La insistencia de los canarios no se tradujo en gol, lo que permitió al Albacete mantener la mínima diferencia en el tanteador hasta el tiempo añadido.

A partir del minuto 90, el desarrollo del partido se intensificó por completo. En el minuto 94, una jugada dentro del área visitante terminó con una mano de Mika Mármol. El colegiado no dudó en señalar el punto de penalti tras consultar la acción. Jefté asumió la responsabilidad y ejecutó el disparo desde los once metros, logrando el empate a uno. Según detalló Europa Press, cuando la igualdad parecía definitiva, el ghanés Samuel Obeng conectó una volea que superó al arquero rival y marcó el 2-1 en el minuto 101, sellando una remontada que dejó sin opciones a Las Palmas.

El resultado tuvo consecuencias directas en la tabla de posiciones de LaLiga Hypermotion. Según lo expuesto por Europa Press, el Albacete alcanzó 39 puntos, colocándose ocho por encima de los puestos de descenso, y rompió una racha de cinco partidos consecutivos sin lograr la victoria. Por su parte, Las Palmas vio interrumpida una serie de seis jornadas sin perder, que incluía dos triunfos al hilo. El equipo insular se mantiene en la sexta posición, con 48 unidades, a cuatro puntos de los puestos de ascenso directo y a once de la cima, ocupada actualmente por el Real Racing.

Los resultados del resto de encuentros de la trigésima jornada presentaron movimientos significativos entre los equipos de la parte alta y baja de la tabla. Europa Press informó que el Cádiz venció 2-0 al Mirandés en el primer partido del viernes. El sábado el Racing de Santander impuso condiciones al derrotar a la Cultural Leonesa 2-1. Otros partidos destacados incluyen la victoria del Valladolid sobre el Leganés 3-2 y el triunfo por 2-0 del Zaragoza ante el Almería. El Deportivo de La Coruña superó al Ceuta 2-1, mientras que Granada y Andorra empataron a un gol.

El domingo, la Real Sociedad B superó sin inconvenientes al Córdoba (0-2), el Eibar y el Burgos empataron sin goles, y el Málaga venció al Huesca en un encuentro de alto tanteo (5-3). El Sporting de Gijón derrotó al Castellón 4-1, consolidando su posición en la competencia.

De este modo, los marcadores de la jornada tres de LaLiga Hypermotion reflejan una lucha sostenida tanto en los puestos de ascenso como en la zona de permanencia, según Europa Press. Con la victoria agónica del Albacete en casa, el panorama de la competición mantiene una dinámica de cambios constantes y deja a varios equipos expectantes ante lo que resta del campeonato.