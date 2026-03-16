La presencia de figuras como Edurne, Arde Bogotá y destacados actores españoles junto a la icónica botella de Bodegas Emilio Moro marcó uno de los momentos más singulares de la gala de clausura de la 29.ª edición del Festival de Málaga, según informó el medio original. La ceremonia, celebrada el sábado en el Teatro Cervantes, sirvió tanto para la entrega de premios a lo mejor del cine español reciente como para fortalecer el vínculo entre el séptimo arte, la gastronomía y la tradición vinícola.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la edición número veintinueve del Festival de Málaga congregó a importantes protagonistas del panorama cultural español. Entre ellos, Carmen Machi, William Levy, Arturo Valls y Andrea Duro, quienes participaron en un exclusivo encuentro en el espacio habilitado por Bodegas Emilio Moro. Esta bodega, con más de un siglo de trayectoria, montó un photocall que atrajo la atención de los invitados y se consolidó como uno de los focos de encuentro e interacción de la celebración.

El medio detalla que la participación de Bodegas Emilio Moro en esta edición reafirmó su apuesta por conectar el vino con el arte y la cultura. Esta visión, fortalecida por la implicación de la cuarta generación familiar, promueve un equilibrio entre la innovación y la tradición vitivinícola. "El cine y el vino comparten algo esencial: ambos nacen de la pasión, del talento y de la capacidad de emocionar a las personas", manifestó Patricia Sánchez Moro, directora general de la bodega, según recoge la publicación. Sánchez Moro también subrayó el orgullo de la familia por ser el vino oficial del certamen, acompañando los momentos más relevantes de la cita cultural.

El evento de clausura, que según describió la fuente celebró a los ganadores del festival—como el largometraje 'Yo no moriré de amor', dirigido por Marta Matute y galardonado con la Biznaga de Oro, mejor actriz para Júlia Mascort y mejor actor de reparto para Tomás del Estal—tuvo también un componente de homenaje a las tradiciones que perduran. Héctor Medina Moro, director de Marketing de la bodega, destacó la identificación de la empresa con el mensaje transmitido por el documental 'Todos los días Domingo', y explicó que la memoria gastronómica y el legado cultural constituyen valores compartidos entre la bodega y el cine, según publicó la fuente.

Durante la velada en el Teatro Cervantes, exponentes del cine, la música y la gastronomía compartieron espacio y brindis, en un ambiente que reflejó la integración de diferentes manifestaciones culturales. El medio relató cómo la filosofía de la bodega, orientada a mantener vivas las historias y las tradiciones familiares, reitera su sintonía con la narrativa cinematográfica y la transmisión generacional tanto en el vino como en la cocina.

Artistas, cineastas y profesionales de otras disciplinas desfilaron por el espacio preparado por Bodegas Emilio Moro, que se convirtió en un punto de encuentro para el intercambio entre el arte, la gastronomía y el legado enológico. La experiencia de compartir el vino durante la gala—según describió la fuente—simbolizó la unión entre creatividad y tradición, una premisa compartida por todos los participantes.

El medio especificó que la celebración fue vista por la bodega como una oportunidad para consolidar su implicación en iniciativas que vinculan su producto con actividades culturales de proyección internacional, como el Festival de Málaga. La entrega del premio por parte de Héctor Medina Moro representa la continuidad de un compromiso con lo auténtico y con aquellas iniciativas donde convergen disciplinas creativas distintas.

A lo largo de los años, Bodegas Emilio Moro ha evolucionado su papel en el sector vinícola alineándose con eventos culturales de relevancia. Según consignó el medio, esta interacción constituye una estrategia de conectar con el público a través de experiencias sensoriales y valores compartidos como la pasión y la memoria colectiva. La edición número veintinueve del festival acentuó la importancia de estos encuentros para la promoción del cine español y para el fortalecimiento de lazos entre diversas áreas culturales.