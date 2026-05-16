Surinam y Guyana amplían cooperación y acercan posturas sobre tarifas en el río Corentyne

San Juan, 16 may (EFE).- La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, informaron este sábado de que acordaron el viernes, en una reunión virtual, fortalecer su relación socioeconómica, en el ámbito del petróleo y el gas, la cuestión pesquera; asimismo, acercaron posturas sobre el paso fronterizo por el río Corentyne, que comparten a lo largo de más de 700 kilómetros.

"Hemos debatido sobre el fortalecimiento de la cooperación socioeconómica entre Surinam y Guyana, incluida la cooperación en el ámbito del petróleo y el gas, la cuestión pesquera y el paso por el río Corentyne", precisó la mandataria surinamesa en una publicación en su página de Facebook.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Oficina de la Presidencia de Surinam en su perfil de la misma red social indicó que ambos líderes abordaron el tema de un puente sobre el río Corentyne y debatieron sobre sus diferencias respecto a las tarifas de navegación por el curso fluvial.

Ali y Geerlings-Simons se comprometieron a trabajar en un plazo de tres meses para ultimar los asuntos relacionados con este tema sobre el que ambos países tienen una disputa por el precio que imponen a las embarcaciones que cruzan por el río Corentyne.

PUBLICIDAD

Guyana propone que Surinam vuelva a la tarifa fija de 75 dólares que cobraba a los buques que navegaban por la vía fluvial, antes de que esta subiera a 1.500 dólares.

Surinam solicitó a Guyana que presenteara una solicitud formal de exención para determinados buques.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ali se mostró satisfecho con el "compromiso compartido entre ambos países" para profundizar su asociación con el fin de garantizar una mayor cooperación económica, la expansión del comercio y la integración de las economías.

Asimismo, la presidenta surinamesa calificó sus conversaciones con Ali de "constructivas y cordiales".

PUBLICIDAD

Los dos líderes se reunirán de nuevo en el marco de la Plataforma de Diálogo Estratégico y Cooperación entre Surinam y Guyana (SDCP, por sus siglas en inglés). EFE