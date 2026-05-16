Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

El senador Mohammed Ali Ndume ha informado este sábado del secuestro de 42 alumnos del Colegio de Primaria y Secundaria Mussa de Askira-uba, en el estado nigeriano de Borno.

Ndume ha denunciado que la escuela fue asaltada a primera hora del viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, que se llevaron a decenas de alumnos, informa el diario nigeriano 'Daily Trust'.

PUBLICIDAD

"La información de la que dispongo procede de las autoridades de la escuela y apunta a que 28 estudiantes de primaria y cuatro de secundaria --dos chicos y dos chicas-- fueron secuestrados, así como diez menores que fueron apresados en sus casas, 42 en total", ha explicado el senador.

En estos ataques además han muerto al menos seis personas y varias viviendas han sido estruidas, ha resaltado Ndume, que ha puesto de relieve el sufrimiento de las familias de los fallecidos y de los secuestrados.

PUBLICIDAD

Un vecino de la zona se ha lamentado por el secuestro y ha advertido de que el fin del mismo podría ser el reclutamiento de los niños como milicianos. "Nos tememos que los terroristas los vayan a reclutar si las fuerzas de seguridad no logran rescatarlos", ha apuntado.