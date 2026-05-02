EEUU lamenta que Camboya mantenga la condena al opositor Kem Sokha y alerta por la libertad de expresión

El Gobierno de Estados Unidos ha lamentado este viernes la decisión de la Justicia camboyana de mantener la condena de 27 años de cárcel contra el líder opositor y activista político Kem Sokha, en vigor desde 2023 por presunta "conspiración con agentes extranjeros para desestabilizar al Estado", y ha subrayado que actuaciones como esta --contrarias a la libertad de expresión-- comprometen la imagen internacional de Camboya.

"Estados Unidos está preocupado por la decisión de mantener la condena por traición de Kem Sokha, líder activista y de la oposición. Limitar el ejercicio de la libertad de expresión y asociación obstaculiza la posición internacional de Camboya", ha manifestado el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un escueto comunicado.

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Asimismo, Pigott ha apuntado en la misma nota que cualquier afirmación que sugiera la implicación de Estados Unidos en este procedimiento es "patentemente falsa e irresponsable", desvinculando a la Casa Blanca de toda acusación de participación en "complots contra el gobierno de Camboya".

Así las cosas, desde el Departamento de Estado han instado a las autoridades de Nom Pen a garantizar que la población del país pueda ejercer libremente sus derechos de reunión pacífica y expresión, así como a liberar a "quienes han sido detenidos injustamente".

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Este pronunciamiento llega después de que un tribunal de Camboya haya rechazado la apelación de Kem Sokha, de 73 años, que ahora mismo se encuentra bajo arresto domiciliario. De mantenerse la condena, el líder opositor acabará muriendo sin conocer la libertad ni salir de su país.

El mismo tribunal --con sede en la capital camboyana-- ha rechazado también las apelaciones de otros 33 activistas condenados a sentencias de entre 18 meses y dos años de cárcel por crear "agitación social".

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Como cabía esperar, la decisión del tribunal ha sido criticada por todos los organismos que llevan denunciando desde hace años una persecución política contra el opositor, comenzando por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que dirige el austriaco Volker Turk, "extremadamente preocupado" por los veredictos.