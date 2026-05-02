Sábado, 2 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán - La entrega de una nueva propuesta por parte de Irán a Estados Unidos y el reconocimiento de avances de Donald Trump, aunque aún no esté satisfecho abren una ventana a la negociación entre ambos países tras una semana con el precio del petróleo por las nubes.

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- El presidente de EE.UU., Donald Trump, parece estar perdiendo el pulso con Irán sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras las negociaciones siguen estancadas y obligan a Washington a evaluar si una escalada militar puede ofrecer una salida rápida a un conflicto que mantiene a la economía mundial en vilo. (Texto)

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- Japón comienza a sacar al mercado este sábado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo, la segunda liberación de barriles desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Texto)

CUBA EEUU

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La Habana/Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, redobla la presión sobre Cuba con nuevas amenazas de tomar el control de la isla “prácticamente de inmediato” y con nuevas sanciones, una presión a dos bandas para que La Habana aplique reformas políticas y económicas.

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GUERRA COMERCIAL

Bruselas/Washington - El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles a los vehículos de Europa por lo que considera un incumplimiento de sus acuerdos y el rechazo y advertencia de Bruselas a esa medida vuelve a abrir nuevas tensiones comerciales.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

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Roma/Jerusalén - Brasil y España exigen la liberación de dos activistas de sendos países detenidos por las autoridades israelíes tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Gaza, cuyos miembros fueron liberados en Grecia.

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MÉXICO NARCOTRÁFICO

Ciudad de México - La detención de 'El Jardinero', señalado como el nuevo hombre fuerte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supone un nuevo y duro golpe a la cúpula de una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo por parte del Gobierno mexicano, dos meses después de lograr el abatimiento de su anterior líder, 'El Mencho', en un operativo federal.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - La estrategia de Ucrania, cuyo objetivo es mejorar el equilibrio en la guerra y obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones, cobra un nuevo impulso a medida que los ataques de largo alcance contra el sector petrolero ruso han aumentado en las últimas semanas en intensidad, alcance e impacto.

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MALI CONFLICTO

Bamako - El Gobierno de Mali trata de recuperar el control del país tras la ofensiva de yihadistas y separatistas con operaciones en diferentes ciudades estratégicas del país.

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SIRIA TRANSICIÓN

Berlín - La prisión siria de Sednaya, símbolo de la represión del antiguo régimen de Bachar al Asad en donde miles de disidentes fueron torturados y ejecutados durante décadas, se puede recorrer ahora desde Berlín, donde la ONG Prisons Museum ha instalado en una vieja cárcel para presos políticos de la RDA una exposición que incluye un recorrido virtual en 3D. Por Clara Palma.

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SHAKIRA

Río de Janeiro - Shakira ofrece un concierto gratuito en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, donde las autoridades prevén una asistencia cercana a los dos millones de personas, lo que lo convertiría en el recital más multitudinario de la cantante colombiana.

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ECUADOR RANAS

Quito - La pequeña rana venenosa cuya toxina fue vinculada al presunto asesinato del opositor ruso Alexéi Navalni es también una especie muy cotizada entre los amantes de las mascotas exóticas, por su reducido tamaño y diversidad de colores, que oscilan entre los tonos rojizos, azulados o blancos en función de la ubicación de su hábitat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CULTURA

Ciudad de México - La sombra que opaca la figura de Isabel de Cervantes y Saavedra, hija del autor de ‘El Quijote’, fue producto de ensayos y biografías escritos, en su mayoría, por hombres “que tenían una visión muy masculina del mundo”, explica la novelista Martha Bátiz, quien dedicó 12 años de su vida a desempolvar esa oscuridad machista en su libro ‘Las Cervantas’.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - ‘Diablo IV’ salió al mercado en junio de 2023 y fue un auténtico fenómeno. Se convirtió en el juego que más rápido ha vendido la desarrolladora Blizzard en su historia con 10 millones de copias en sus primeros días e ingresos por encima de los 1.000 millones de dólares. Ahora, tras años de peticiones de la comunidad ‘gamer’, llega una última expansión que revoluciona su fórmula de éxito.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Quito.- ECUADOR RANAS.- La pequeña rana venenosa cuya toxina fue vinculada al presunto asesinato del opositor ruso Alexéi Navalni es también una especie muy cotizada entre los amantes de las mascotas exóticas, por su reducido tamaño y diversidad de colores, que oscilan entre los tonos rojizos, azulados o blancos en función de la ubicación de su hábitat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Portobelo.- PANAMÁ CULTURA.- La "resiliencia" del negro esclavizado en los tiempos de la colonización y su lucha por la libertad han sido homenajeados durante siglos por los Congos panameños, una representación cultural de los afrodescendientes del Caribe a través de la música y el baile, que se celebra este sábado en la ciudad panameña de Portobelo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Río de Janeiro.- BRASIL SHAKIRA.- Shakira ofrece un concierto gratuito en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, donde las autoridades prevén una asistencia cercana a los dos millones de personas, lo que lo convertiría en el recital más multitudinario de la cantante colombiana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- VARGAS LLOSA BOLIVIA.- Antiguas valijas y fotografías, una máquina de escribir, objetos personales como una guitarra o ropa, y una vasta colección de libros, incluidos los que escribió él mismo y otros de distintos autores, son parte de una exposición en Bolivia que rinde homenaje a la faceta lectora del escritor peruano Mario Vargas Llosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA LIBROS - La escritora española Lucía Solla Sobral, autora de la exitosa novela 'Comerás flores', dijo en una entrevista con EFE que “hay necesidad de hablar de maltrato psicológico” contra las mujeres ante tantas noticias de feminicidios y otras formas de violencia física. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- En pleno escenario de tensión geopolítica por la guerra en Irán y el repunte del petróleo, Wall Street mantiene la calma pese al riesgo: mientras el crudo sigue al alza ante el cierre del estrecho de Ormuz, los índices siguen cerca de máximos, lo que alimenta el debate sobre si el mercado ignora la crisis o ya incorpora su impacto. Por Jesús Centeno (Texto) (Foto)

11:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantante Marcelo Rubio lanza un disco desde su "vulnerabilidad masculina" y "venezolanidad" en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Campo Maior.- PORTUGAL EMPRESAS.- El CEO de Nabeiro-Delta Cafés de Portugal, Rui Miguel Nabeiro, analiza en una entrevista con EFE la estrategia de expansión de la empresa y la relevancia del mercado español para la misma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- SIRIA TRANSICIÓN.- La prisión siria de Sednaya, símbolo de la represión del antiguo régimen de Bachar al Asad en donde miles de disidentes fueron torturados y ejecutados durante décadas, se puede recorrer ahora desde Berlín, donde la ONG Prisons Museum ha instalado en una vieja cárcel para presos políticos de la RDA una exposición que incluye un recorrido virtual en 3D. Por Clara Palma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- La estrategia de Ucrania, cuyo objetivo es mejorar el equilibrio en la guerra y obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones, cobra un nuevo impulso a medida que los ataques de largo alcance contra el sector petrolero ruso han aumentado en las últimas semanas en intensidad, alcance e impacto.

07:00 GMT.- Roma.- ITALIA CÓMIC.- En Ramala, sede de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, donde planear el día es casi imposible porque una incursión militar o un nuevo puesto de control pueden desbaratarlo todo, surge 'Haki w Hitan', un juego de mesa concebido como un "archivo" de la realidad palestina y que ha irrumpido en el International Pop Culture Festival, el COMICON, de Nápoles (Italia). Por Claudia Sacristán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- IRÁN GUERRA.- Japón comienza a sacar al mercado este sábado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo, la segunda liberación de barriles desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha interrumpido el suministro energético del archipiélago por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

África

19:00h.- Dougga.- TÚNEZ MÚSICA.- El cantante canadiense Bryam Adams actúa por primera vez en Túnez, como parte de la 50ª edición del Festival Internacional de Dougga, donde presentará su gira acústica 'Bare Bones Tour'. Antiguo teatro de Dougga

Redacción EFE Internacional

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