Agencias

Extinguido un incendio en una cocina en Villafranca

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Efectivos de bomberos intervinieron este sábado por la noche para extinguir un incendio originado en la cocina de una vivienda en Villafranca. No se produjeron daños personales.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 21.55 horas del sábado y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Peralta, una ambulancia en prevención y la Policía Foral.

Los bomberos desplazados hasta el lugar extinguieron el fuego, ventilaron el inmueble y, finalmente, realizaron mediciones en la vivienda y las viviendas contiguas.

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