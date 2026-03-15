Aumentan a 66 los muertos, entre ellos ocho niños, por las recientes inundaciones en Kenia

El desplazamiento masivo de familias se mantiene como una de las principales consecuencias de las fuertes inundaciones que han afectado a Kenia, donde más de 2.000 núcleos familiares han dejado sus hogares en busca de refugio seguro ante la persistencia del mal clima. La Oficina del Inspector General de Policía instó a la población a mantenerse alerta y a encontrar resguardo mientras continúan las precipitaciones intensas, una situación que ha encendido las alarmas de las autoridades y mantiene en vilo a miles de personas en distintas regiones. Según reportó la agencia Europa Press, la cifra oficial de decesos relacionados con este desastre natural asciende ya a 66 víctimas, de las cuales ocho son menores de edad.

De acuerdo con Europa Press, Nairobi, la capital del país, contabiliza el número más alto de fallecidos, con 33 personas muertas hasta el último balance oficial difundido este domingo. A estas cifras se suman 18 víctimas en la región Oriental, mientras que el Valle del Rift ha certificado ocho muertes atribuidas a las inundaciones. El recuento oficial también señala que las regiones de Nyanza y la Costa han informado de cuatro y dos decesos respectivamente, y la región Central ha reportado una víctima mortal. Las autoridades actualizaron estos datos a medida que los equipos de emergencia evaluaron el impacto en diferentes zonas del territorio keniano.

Las inundaciones han sido consecuencia de las lluvias persistentes que llevan más de una semana castigando distintos puntos del país, afectando especialmente a asentamientos urbanos y localidades rurales con infraestructura vulnerable. Según consignó Europa Press, la magnitud de las lluvias ha provocado cortes de carreteras, pérdidas de viviendas, daños a cultivos y ha dificultado el acceso a comunidades enteras, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia humanitaria en las zonas más perjudicadas.

Las autoridades kenianas advirtieron, citadas por Europa Press, que la situación de emergencia dista de estar bajo control ante la previsión de nuevos episodios de lluvias torrenciales en las próximas horas, lo que supone un riesgo añadido para los residentes de áreas en riesgo y para quienes ya han debido desplazarse. Los organismos policiales y de protección civil reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad, atender a los avisos oficiales y evitar el retorno a zonas susceptibles de inundaciones hasta que cesen las precipitaciones y se reduzca el peligro.

Además de los decesos y desplazamientos, el fenómeno ha expuesto la vulnerabilidad de los sistemas de drenaje y la insuficiencia de medidas de mitigación ante fenómenos meteorológicos extremos. Europa Press detalló que tanto las autoridades locales como nacionales coordinan esfuerzos para canalizar ayudas, proporcionar albergues temporales y abastecimiento básico a las familias afectadas, mientras mantienen la alerta máxima en regiones donde la crecida de los ríos y el desbordamiento de cauces han sido documentados por los equipos de socorro.

Distintas agencias de emergencias, fuerzas policiales y organizaciones de ayuda humanitaria operan en terreno para auxiliar a los damnificados y tratar de evitar mayores pérdidas mientras aguardan la mejora del clima. Según Europa Press, la experiencia previa con episodios similares ha motivado a las autoridades kenianas a llamar a la colaboración ciudadana y a reforzar la vigilancia en zonas donde se pueda producir un incremento repentino del nivel del agua.

La policía, la protección civil y los servicios médicos continúan la labor de búsqueda, rescate y evacuación, enfocados en zonas residenciales y rurales más impactadas, en coordinación con responsables regionales. A pesar del acceso dificultado debido a la destrucción de infraestructuras y caminos, los equipos de emergencia persisten en su tarea de socorrer a quienes puedan encontrarse en peligro o atrapados. Europa Press subrayó que el saldo de víctimas, así como el número de desplazados, podría aumentar mientras las lluvias no cesen y se reestablecen las comunicaciones con áreas que han quedado aisladas.

El fenómeno ha despertado preocupación ante la posibilidad de que los contagios y enfermedades relacionadas con la exposición al agua estancada se incrementen entre la población desplazada. La atención médica y la provisión de agua potable fueron priorizadas por las autoridades de salud, según informó Europa Press, a fin de reducir los riesgos sanitarios.

Las lluvias intensas en Kenia se encuentran entre las más severas de los últimos años, generando un impacto importante tanto en el ámbito humano como en el económico. El balance presentado por la Oficina del Inspector General de Policía y difundido por Europa Press ofrece un panorama actualizado de la situación mientras el país enfrenta los desafíos derivados de este último evento meteorológico.