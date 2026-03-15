Agencias

Álvaro Arbeloa: "Me ha recordado al Madrid de la quinta del Buitre"

Guardar

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró encantado con la victoria (4-1) ante el Elche, importante para seguir en la pelea por la Liga y por llegar con confianza a Mánchester, además de destacar la presencia de mucho canterano, que le recordó al "Madrid de la quinta del Buitre".

"Para alguien que ha sido canterano, un entrenador que llega al primer equipo, es un día de felicidad. Me ha recordado casi al Madrid en la quinta del Buitre. Emilio en el palco estaría contento. No es fácil demostrar tanta personalidad, lo que han hecho los canteranos, y todo lo que se ha visto en el Bernabéu, es un día para recordar", dijo este sábado en rueda de prensa.

"Lo dije ayer, era muy importante este partido. He hecho una alineación pensando en ganar, sabiendo del esfuerzo del miércoles y ahora el martes, pero era necesario ganar. Espero que todo el madridismo sepa del esfuerzo que están haciendo. Ojalá tengamos un final feliz, pero esto hay que reconocerlo, una plantilla muy comprometida con muchas bajas. Ha sido una noche redonda", añadió.

Por otro lado, Arbeloa apuntó además que la victoria era importante de cara a buscar el billete a cuartos de final de la Champions contra el City, después del 3-0 en la ida. "Si queríamos tener opción el martes necesitábamos ganar hoy. Viniendo de una victoria nos da moral, nos ayudará", afirmó, sin saber si podrá contar con Raúl Asencio ni con Kylian Mbappé.

Además, el técnico de los blancos confió en seguir mejorando. "Hemos tenido momentos muy buenos pero nos ha faltado continuidad. Tenemos mucho margen de mejora. El partido del otro día refleja lo que debemos ser, tenemos mucho talento pero tenemos que ser un equipo muy humilde y comprometido con el trabajo", apuntó.

Por otro lado, Arbeloa celebró la aportación goleadora de muchos jugadores y la actitud de Fran García para aprovechar sus minutos. "Ojalá tener 25 Fran García en el equipo", apuntó. "Los canteranos son muy necesarios, llevan el ADN y transmiten. Ojalá en el futuro se vea siempre canteranos del Real Madrid en el primer equipo", terminó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El BNG espera que el Gobierno transfiera a Galicia el Pazo de Meirás: "Es del pueblo gallego"

Néstor Rego, representante nacionalista en el Congreso, insta al Ejecutivo central a entregar el histórico inmueble a la Xunta, destacando su valor para rescatar el legado democrático y subrayando la responsabilidad política por la compensación a los descendientes de Franco

El BNG espera que el

Garamendi (CEOE) pide "equilibrar" las medidas por la guerra de Irán para no crear un proceso inflacionista

El máximo representante de la patronal solicita evaluar cada actuación gubernamental ante la crisis en Oriente Próximo y enfatiza la importancia de contener aumentos de costes en sectores clave, además de reclamar ajustes fiscales para evitar perjudicar a pequeñas empresas

Garamendi (CEOE) pide "equilibrar" las

Una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia, según un informe

El último dictamen estatal sobre el sistema de atención advierte que más de 32.700 personas fallecieron esperando ayudas entre diciembre de 2024 y 2025 y denuncia demoras, recortes y grandes desigualdades según la región española

Una persona muere cada 16

COCEMFE reclama que la futura Ley de Organizaciones de Pacientes garantice una participación real, inclusiva y accesible

La confederación traslada a Sanidad propuestas para asegurar transparencia, autorrepresentación y accesibilidad en la nueva normativa, reclamando, según su presidente, “evitar exclusiones y que se reconozca la participación en igualdad y sin discriminación”

Infobae

El arquiteco chileno Smiljan Radic, premio 'Pritzker 2026', participará en Logroño en la edición de 'Concéntrico 26'

Reconocido por su enfoque innovador y su visión sobre la relación entre arquitectura, memoria y comunidad, Radic llevará a cabo una instalación efímera en la capital riojana, tras haber sido galardonado con el prestigioso premio internacional

El arquiteco chileno Smiljan Radic,