La OMS condena la muerte de 14 sanitarios en ataques en el sur de Líbano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha condenado la muerte de 14 trabajadores sanitarios en ataque israelíes perpetrados en las últimas horas en el sur de Líbano.

"La OMS condena estas trágicas pérdidas de vidas y subraya que los trabajadores sanitarios deben ser siempre protegidos. Según el derecho internacional humanitario el personal y las instalaciones médicas jamás deben ser atacadas o militarizadas", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un mensaje publicado en redes sociales.

Tedros ha confirmado así la muerte de doce médicos, paramédicos y enfermeros en un ataque perpetrado en la noche del viernes contra el centro de atención primaria de Burj Qalawiya, en el distrito de Bint Yebeil, en el sur de Líbano. Horas después otros dos paramédicos han muerto en ataques contra una instalación sanitaria en Al Souana.

"Estos incidentes ponen de manifiesto el ataque contra el sistema sanitario de Líbano, crucial para la población. Desde el 2 de marzo la OMS ha verificado 27 ataques contra la sanidad libanesa que han provocado la muerte de 30 personas y 35 heridos, incluidas las víctimas del viernes", ha destacado la organización sanitaria internacional.

La OMS advierte de que la intensificación del conflicto incrementa el riesgo de que ocurran este tipo de "tragedias". "Es necesaria una acción urgente para desescalar la crisis y proteger la salud de la gente en toda la región", ha resaltado.

"Bombardear un hospital o una escuela no es un error de cálculo. Matar a un paramédico no es un daño colateral. Matar de hambre a civies no es una táctica de negociación. Son crímenes de guerra. Parad ya. Llamadlo por lo que es", ha añadido Tedros en un mensaje aparte.