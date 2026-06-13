Trump apunta al abogado James McDonald como nuevo fiscal del Distrito Sur de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el nombramiento del abogado James McDonald como nuevo fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), quien asumirá el cargo en sustitución de Jay Clayton, apuntado el pasado jueves como director de Inteligencia Nacional tras la reciente salida de Tulsi Gabbard por motivos personales.

"Me complace anunciar mi intención de nombrar a James M. McDonald fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Originario del gran estado de Oklahoma, Jamie fue anteriormente fiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Nueva York y ocupó el cargo de director de Cumplimiento Normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante mi primer mandato", ha celebrado en una publicación en sus redes sociales.

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Asimismo, Trump ha subrayado que McDonald es actualmente socio del bufete Sullivan & Cromwell, fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo y cuenta con una distinguida formación académica en las facultades de Derecho de Harvard y de la Universidad de Virginia. Su designación oficial requerirá la posterior confirmación del Senado.

"Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos", ha informado el mandatario estadounidense.

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