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El PSOE quiere que las universidades revisen planes de estudio en geología relacionados con nuevos riesgos ambientales

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El PSOE ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a promover la revisión por parte de las universidades de los planes de estudio en geología relacionados con los nuevos riesgos ambientales.

Además, solicita que asegure la presencia en la función pública de suficientes profesionales dedicados a la valoración geológica y que incentive la incorporación de alumnado de tal manera que se pueda asegurar la reposición de profesionales en los próximos años.

En el texto, los socialistas defienden la creciente velocidad de los impactados del cambio climático "exige" reaccionar con mayor agilidad, actuar con más intensidad en múltiples frentes y anticiparse a riesgos "cada vez más probables". Por ello, consideran que es "del todo pertinente" reforzar el estudio de los riesgos asociados desde el punto de vista geológico.

Además, inciden la necesidad de promover la presencia de profesionales de la geología en la función pública ya que la geología constituye una herramienta científica "esencial" para la prevención de riesgos y debe tenerse en cuenta "con la amplitud y profundidad necesarias".

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