Gremios empresariales de Perú exigen transparencia e integridad en segunda vuelta

Lima, 3 jun (EFE).- Una veintena de gremios empresariales de Perú exigieron este miércoles a los órganos electorales "transparencia e integridad" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará el domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, para evitar las irregularidades de la primera ronda que retrasaron la votación en Lima.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores y la Asociación PYME Perú, entre otras, expresaron en un comunicado que los "lamentables hechos" de la primera vuelta "no pueden repetirse bajo ninguna circunstancia".

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Un error en la distribución de los materiales de votación, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), provocó el retraso de varias horas en el inicio del sufragio en varios distritos de Lima, al punto que varias mesas fueron habilitadas para votar al día siguiente, en una decisión inédita.

El entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció al cargo por denuncias de obstrucción al proceso electoral y esas circunstancias fueron motivo de una denuncia de supuesto fraude electoral, que no fue respaldada por las misiones de observación, del excandidato ultraderechista Rafael López Aliaga, tras quedar fuera de la segunda vuelta, por apenas 21.000 votos respecto a Sánchez.

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Sin embargo, las principales misiones de observación determinaron que los retrasos no afectaron al resultado final de la votación y que los comicios fueron creíbles y transparentes, pese a esas incidencias.

Los gremios empresariales han exigido, en esta ocasión, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE que otorguen "garantías plenas para el derecho al voto" para que todos los ciudadanos puedan votar en los horarios establecidos, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y la policía, y los peruanos en el extranjero.

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Igualmente, pidieron seguridad para los representantes de los partidos durante el conteo de votos, la debida custodia de las actas y urnas durante su traslado, supervisado por las fuerzas armadas.

Asimismo, los gremios pidieron a los observadores internacionales y al comité de expertos del JNE un estricto control y trazabilidad del proceso electoral, sobre todo en las zonas más alejadas del país. EFE