Guterres, "alarmado" por las últimas hostilidades entre EEUU e Irán y los ataques de Teherán en Kuwait y Bahréin

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "alarmado" este miércoles por los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán y los lanzamientos de proyectiles por parte de la República Islámica contra Kuwait y Bahréin durante la noche anterior, una coyuntura ante la que ha reivindicado que "la soberanía e integridad territorial de todos los países debe respetarse plenamente".

"El secretario general está alarmado por el intercambio de disparos ocurrido durante la noche entre Estados Unidos e Irán y por las informaciones de que Irán ha atacado Kuwait y Bahréin", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

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Asimismo, ha subrayado que "le preocupan profundamente los informes sobre víctimas civiles" y que "condena todos los ataques contra infraestructura civil", recordando que "el Derecho Internacional Humanitario prohíbe estrictamente atacar objetivos civiles", después de que los últimos ataques de Irán contra Kuwait hayan dejado un muerto y daños materiales en el Aeropuerto Internacional, si bien Teherán ha atribuido tales consecuencias a la caída de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos.

Ante esta situación, el secretario general de la ONU ha instado a "todas las partes a cumplir con sus obligaciones" en esta materia y "a adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil".

Por otra parte, remarcando que "la soberanía e integridad territorial de todos los países debe respetarse plenamente", Guterres ha exhortado a todos los países a "ejercer la máxima moderación y evitar cualquier escalada que pueda socavar los esfuerzos diplomáticos en curso", para los que ha reafirmado "su pleno apoyo", destacando el rol de Pakistán en la mediación e instando a todos los involucrados "a participar de manera constructiva y de buena fe en las iniciativas diplomáticas".

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