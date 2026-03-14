Agencias

El primer ministro de Irak promete a Macron una investigación completa de la muerte del militar francés en Erbil

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El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha prometido al presidente francés, Emmanuel Macron, que su país emprenderá una investigación completa sobre la muerte del suboficial francés Arnaud Frion, en un ataque iraní a una base internacional en la provincia iraquí de Erbil.

Macron confirmó el viernes la muerte de Frion, primer militar europeo fallecido desde el estallido de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero.

En un comunicado publicado este sábado por su oficina en redes sociales, Al Sudani traslada en público su promesa a Macron para llevar a cabo una investigación sobre el incidente, así como la toma de "las medidas necesarias para evitar que se repitan incidentes similares".

Irak se encuentra en una situación extremadamente delicada en la guerra de Irán más allá de su vecindad con la república islámica. Las milicias proiraníes en Irak, que han protagonizado ataques contra fuerzas estadounidenses e internacionales en los últimos meses, gozan de una enorme influencia hasta el punto de que coaliciones como las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han llegado a actuar como brazo de seguridad extraoficial del Gobierno iraquí.

Macron, en su relato de la llamada, ha agradecido a Al Sudani "su compromiso por esclarecer completamente este ataque y por reforzar las medidas de protección de nuestras fuerzas, que están presentes en Irak para luchar, junto a los iraquíes, contra el flagelo del terrorismo".

"Continuaremos nuestra coordinación y nuestros esfuerzos en apoyo de la estabilidad y la soberanía del país", ha concluido el presidente francés.

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