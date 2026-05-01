Los Verdes y la CDU alcanzan un acuerdo de coalición en Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania

Los Verdes y la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) del estado alemán de Baden-Württemberg, el más suroccidental del país, han alcanzado un acuerdo de coalición casi ocho semanas después de las elecciones estatales, según han anunciado ambos partidos en Stuttgart a última hora del jueves.

El principal negociador de los Verdes, Cem Özdemir, quien ha anunciado el acuerdo junto con el líder estatal de la CDU, Manuel Hagel, ha subrayado que este va más allá del mínimo común denominador, señalando que consolidar a Baden-Württemberg como un importante centro de negocios y tomar medidas contra el cambio climático no son objetivos incompatibles.

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Los partidos tienen previsto debatir el contenido del acuerdo de coalición este fin de semana, y el acuerdo se presentará al público la próxima semana. Özdemir, cuyo partido obtuvo una ajustada victoria en las elecciones del 8 de marzo, será elegido primer ministro estatal en el parlamento de Baden-Württemberg el 13 de mayo.

El reparto de ministerios entre ambos partidos ya está definido, pero aún no se han tomado decisiones clave sobre el personal, como si Hagel será nombrado ministro del Interior.

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Los planes políticos detallados del futuro gobierno estatal aún no se han hecho públicos. Sin embargo, ambas formaciones han presentado una cantidad inusualmente grande de detalles concretos al iniciar las negociaciones.

Entre las propuestas se incluían un último año de educación infantil obligatorio y gratuito, un compromiso con objetivos climáticos, alivio fiscal para las familias en el impuesto de transmisiones patrimoniales y la facilitación de la creación de empresas.

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Ambos partidos han gobernado Baden-Württemberg conjuntamente desde 2016. En las elecciones estatales del 8 de marzo, Los Verdes se convirtieron en el partido más votado con el 30,2%, seguido de cerca por la CDU con el 29,7%. En el nuevo parlamento estatal, sin embargo, cada partido cuenta con 56 escaños, un infrecuente empate técnico.

La continuación de su coalición se consideraba la única opción de gobierno realista, ya que todos los partidos representados en el parlamento estatal descartaban cualquier cooperación con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que quedó en tercer lugar con el 18,8% de los votos.

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