Las principales aerolíneas niponas elevan sus recargos por combustible por alza del crudo

Tokio, 1 may (EFE).- Las dos mayores aerolíneas de Japón, All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL), aplican desde este viernes recargos por combustible que en algunos casos duplican los anteriores, debido al encarecimiento del crudo por la guerra en Oriente Medio.

All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL) comenzaron a aplicar hoy unos recargos que inicialmente tenían previsto implementar en junio, pero que han acelerado en respuesta a la volatilidad del mercado, informaron en sendos comunicados a finales de abril.

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Así, en el caso de los vuelos de ANA en las rutas que conectan el archipiélago con Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Oceanía, el recargo supone un 75,55 % más, pasando de los 31.900 yenes (173 euros) que venía aplicando hasta ahora a 56.000 yenes (303 euros) actuales.

En el caso de JAL, el aumento del recargo por combustible en estas rutas hasta los 56.000 yenes (303 euros) supone un alza del 93,1 % con respecto al precio anterior, un porcentaje similar al anunciado para otros destinos como Tailandia o la India.

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Las aerolíneas japonesas se han sumado así a otras de Asia, un continente muy dependiente de las importaciones de crudo de Oriente Medio. China ha experimentado un fuerte aumento de los recargos por combustible desde abril, mientras que ese mismo mes las compañías surcoreanas anunciaron que empezarían a aplicar el nivel más alto de recargos por combustible.

Indonesia anunció, por su parte, a principios del mes pasado un aumento del 28 % en el recargo sobre el combustible para aviones por la guerra en Irán, además de anunciar que permitiría a las aerolíneas subir el precio de los billetes nacionales hasta un 13 %.

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Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible representa hasta el 30 % de los costes operativos de las aerolíneas, por lo que las fluctuaciones significativas en los precios internacionales del petróleo les impactan sustancialmente.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se ha revalorizado un 57,3 % y en lo que va de año sube un 87 %. En las primeras horas de la mañana del jueves, el brent alcanzó los 126,41 dólares antes de cerrar a 114,01 dólares el barril. EFE

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