La UE muestra "preocupación" por Tigray diez días después de reanudar la financiación al Gobierno de Etiopía

La Unión Europea (UE) ha manifestado este jueves su "gran preocupación" por la situación en la región etíope de Tigray y ha hecho un "llamamiento a la desescalada inmediata" y a salvaguardar el acuerdo de paz alcanzado en 2022 a apenas un mes de la celebración de elecciones nacionales y diez días después de que Bruselas reanudara el apoyo presupuestario directo al Gobierno de Etiopía.

Así lo ha indicado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado en el que recoge que "la Unión Europea sigue con gran preocupación la evolución de la situación en el Estado Regional de Tigray". "Hacemos un llamamiento a la desescalada inmediata y a evitar cualquier acción que ponga en peligro el Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades, firmado en Pretoria en noviembre de 2022", agrega.

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Asimismo, Bruselas ha aseverado que "es imperativo evitar otro conflicto devastador y resolver las diferencias entre las partes mediante el diálogo político".

El mensaje de la Unión Europea ha llegado diez días después de que el Comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Sikela, anunciara la reanudación del apoyo presupuestario directo de la UE al gobierno etíope, suspendida inicialmente en 2020, en medio de una guerra en el norte del país "marcada por la limpieza étnica, el desplazamiento forzado, las masacres a gran escala y la violencia sexual generalizada", según recordó la pasada semana el director para la UE de la ONG Human Rights Watch (HRW), Philippe Dam.

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Sin embargo, el responsable de HRW para Bruselas señaló entonces que la reanudación de la ayuda presupuestaria --"el paso final hacia la normalización de las relaciones"-- llegaba "en un momento en que la grave situación de los derechos humanos en Etiopía se ha deteriorado de cara a las elecciones nacionales del 1 de junio", un argumento reforzado por la "gran preocupación" transmitida ahora por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

De hecho, Philippe Dam apuntó que "las crecientes tensiones entre el principal partido político de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), y el Gobierno federal generan serias preocupaciones sobre la posibilidad de que se reanuden las atrocidades".

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"El contexto cada vez más crítico de los Derechos Humanos en Etiopía sugiere que la Comisión Europea probablemente pasó por alto si se cumplían sus propios estándares en materia de Derechos Humanos antes de reanudar el apoyo presupuestario directo", denunció el responsable de Human Rights Watch, que propuso que, "si el objetivo de la Comisión (Europea) es promover beneficios económicos y sociales para los etíopes, debería priorizar a otros beneficiarios y otras formas de ayuda, y al menos reafirmar el compromiso de la UE con la rendición de cuentas y la protección de la población civil".