Agencias

(Crónica) El Arsenal da el golpe de gracia a la Premier

Guardar

El Arsenal cumplió con la victoria (1-0) ante el Everton gracias al gol de Viktor Gyökeres en el minuto 89 y el Manchester City se dejó dos puntos (1-1) contra el West Ham, en una jornada 30 que acercó el ansiado título de liga al lado 'gunner'.

El equipo de Mikel Arteta celebró el triunfo in extremis en el Emirates como media Premier, por verse por momentos diez puntos por encima del City y por sacar adelante un complicado encuentro. Los locales arrollaron de inicio y acumularon buenas ocasiones, pero después de 15 minutos empezaron a bajar prestaciones.

El Everton se cerró mejor, sacó a los 'gunners' a las bandas y el atasco londinenses fue mayúsculo. En el segundo tiempo, los de Arteta trataron de abrir la lata con el disparo lejano, en una acumulación de atacantes que no supuso más producción. Al final, un centro al área que se comió el meta visitante Jordan Pickford terminó en los pies de Gyökeres.

En el descuento, con Pickford arriba para buscar el último córner, el canterano del Arsenal Max Dowman, de 16 años, firmó el 2-0 para rubricar unos buenos minutos y convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier. En el turno de noche, el City falló al otro lado de Londres ante un West Ham que salió del descenso, para quedarse a nueve puntos del liderato, con un partido menos y el duelo liguero contra el Arsenal pendiente.

Los de Pep Guardiola, tocados de su primer asalto contra el Real Madrid en octavos Champions, un 3-0 que tratarán de remontar el martes en Mánchester, empezaron por delante gracias a Bernardo Silva. Sin embargo, Konstantinos Mavropanos hizo el 1-1 en la única de los locales. El aspirante a la Premier no pudo con los londinenses y, al norte de la capital, se celebró como el golpe de gracia a una liga que puede ser del Arsenal 21 años después.

Además, el Newcastle superó (0-1) al Chelsea en Stamford Bridge para mantener la confianza alta de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions contra el FC Barcelona. Las 'urracas' vencieron en Londres gracias al tanto de Anthony Gordon, a placer tras el desmarque de Joe Willock. El Chelsea no encontró nunca el camino al gol y falló en la apretada lucha por la zona Champions.

Por otro lado, la jornada de Premier dejó el cuarto empate seguido del Bournemouth de Andoni Iraola, en su sueño de alcanzar zona europea, ante un Burnley en puestos de descenso. Mientras, un extraño gol de Yankuba Minteh dio al Brighton el triunfo ante el Sunderland, alcanzando la zona media de la tabla los del sur.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El BNG espera que el Gobierno transfiera a Galicia el Pazo de Meirás: "Es del pueblo gallego"

Néstor Rego, representante nacionalista en el Congreso, insta al Ejecutivo central a entregar el histórico inmueble a la Xunta, destacando su valor para rescatar el legado democrático y subrayando la responsabilidad política por la compensación a los descendientes de Franco

El BNG espera que el

Garamendi (CEOE) pide "equilibrar" las medidas por la guerra de Irán para no crear un proceso inflacionista

El máximo representante de la patronal solicita evaluar cada actuación gubernamental ante la crisis en Oriente Próximo y enfatiza la importancia de contener aumentos de costes en sectores clave, además de reclamar ajustes fiscales para evitar perjudicar a pequeñas empresas

Garamendi (CEOE) pide "equilibrar" las

Una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia, según un informe

El último dictamen estatal sobre el sistema de atención advierte que más de 32.700 personas fallecieron esperando ayudas entre diciembre de 2024 y 2025 y denuncia demoras, recortes y grandes desigualdades según la región española

Una persona muere cada 16

COCEMFE reclama que la futura Ley de Organizaciones de Pacientes garantice una participación real, inclusiva y accesible

La confederación traslada a Sanidad propuestas para asegurar transparencia, autorrepresentación y accesibilidad en la nueva normativa, reclamando, según su presidente, “evitar exclusiones y que se reconozca la participación en igualdad y sin discriminación”

Infobae

El arquiteco chileno Smiljan Radic, premio 'Pritzker 2026', participará en Logroño en la edición de 'Concéntrico 26'

Reconocido por su enfoque innovador y su visión sobre la relación entre arquitectura, memoria y comunidad, Radic llevará a cabo una instalación efímera en la capital riojana, tras haber sido galardonado con el prestigioso premio internacional

El arquiteco chileno Smiljan Radic,