(Crónica) El Arsenal da el golpe de gracia a la Premier

El Arsenal cumplió con la victoria (1-0) ante el Everton gracias al gol de Viktor Gyökeres en el minuto 89 y el Manchester City se dejó dos puntos (1-1) contra el West Ham, en una jornada 30 que acercó el ansiado título de liga al lado 'gunner'.

El equipo de Mikel Arteta celebró el triunfo in extremis en el Emirates como media Premier, por verse por momentos diez puntos por encima del City y por sacar adelante un complicado encuentro. Los locales arrollaron de inicio y acumularon buenas ocasiones, pero después de 15 minutos empezaron a bajar prestaciones.

El Everton se cerró mejor, sacó a los 'gunners' a las bandas y el atasco londinenses fue mayúsculo. En el segundo tiempo, los de Arteta trataron de abrir la lata con el disparo lejano, en una acumulación de atacantes que no supuso más producción. Al final, un centro al área que se comió el meta visitante Jordan Pickford terminó en los pies de Gyökeres.

En el descuento, con Pickford arriba para buscar el último córner, el canterano del Arsenal Max Dowman, de 16 años, firmó el 2-0 para rubricar unos buenos minutos y convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier. En el turno de noche, el City falló al otro lado de Londres ante un West Ham que salió del descenso, para quedarse a nueve puntos del liderato, con un partido menos y el duelo liguero contra el Arsenal pendiente.

Los de Pep Guardiola, tocados de su primer asalto contra el Real Madrid en octavos Champions, un 3-0 que tratarán de remontar el martes en Mánchester, empezaron por delante gracias a Bernardo Silva. Sin embargo, Konstantinos Mavropanos hizo el 1-1 en la única de los locales. El aspirante a la Premier no pudo con los londinenses y, al norte de la capital, se celebró como el golpe de gracia a una liga que puede ser del Arsenal 21 años después.

Además, el Newcastle superó (0-1) al Chelsea en Stamford Bridge para mantener la confianza alta de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions contra el FC Barcelona. Las 'urracas' vencieron en Londres gracias al tanto de Anthony Gordon, a placer tras el desmarque de Joe Willock. El Chelsea no encontró nunca el camino al gol y falló en la apretada lucha por la zona Champions.

Por otro lado, la jornada de Premier dejó el cuarto empate seguido del Bournemouth de Andoni Iraola, en su sueño de alcanzar zona europea, ante un Burnley en puestos de descenso. Mientras, un extraño gol de Yankuba Minteh dio al Brighton el triunfo ante el Sunderland, alcanzando la zona media de la tabla los del sur.