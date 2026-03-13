Agencias

Una cirugía en el paladar reduce a la mitad la intensidad de los ronquidos en adultos, según un estudio

Una intervención desarrollada en la Clínica Universidad de Navarra demostró que el uso de suturas barbadas para modificar el paladar logra disminuir a la mitad el volumen de los ronquidos, según resultados publicados en una revista médica europea especializada

Guardar

“El 80 por ciento de los pacientes sometidos a la técnica ‘Double-W’ con suturas barbadas redujo a la mitad sus ronquidos, mientras que muchos dejaron de roncar a diario”, explicó Peter Baptista, especialista de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, al presentar los resultados de la intervención implementada en ese centro. De acuerdo con los datos consignados por la Clínica Universidad de Navarra y publicados en la revista 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', la nueva metodología representa un avance con potencial para quienes buscan aliviar los efectos de los ronquidos sin recurrir a procedimientos invasivos.

Según reportó la Clínica Universidad de Navarra, el procedimiento consiste en una cirugía menor conocida como ‘Double-W’, que emplea suturas barbadas para modificar el paladar blando. La intervención se realiza utilizando anestesia local y no requiere hospitalización. Entre los beneficios observados en el estudio, el principal fue la reducción a la mitad de la intensidad de los ronquidos en participantes adultos que no presentan apnea moderada o grave ni condiciones asociadas como obesidad.

El objetivo esencial de esta cirugía es conseguir que el paladar gane rigidez y eleve su posición, con lo cual disminuyen las vibraciones responsables de los ronquidos durante el sueño. El especialista Peter Baptista detalló que la mayoría de los pacientes aceptó satisfactoriamente el procedimiento. "No se produjeron complicaciones graves y las molestias postoperatorias más frecuentes estuvieron relacionadas con el dolor al tragar, lo que se trató con analgésicos. El 87 por ciento de nuestros pacientes repetiría la intervención si hiciera falta", señaló Baptista, citado por la Clínica Universidad de Navarra.

La prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que origina síntomas como somnolencia diurna, ahogos nocturnos, cefalea matutina o sueño agitado, motiva el desarrollo de nuevos tratamientos. Según consignó el medio, el uso del dispositivo CPAP, que mantiene las vías respiratorias abiertas mediante presión positiva continua, sigue constituyendo la primera elección terapéutica. Sin embargo, existen alternativas para quienes no toleran esta opción y requieren resolver sus dificultades respiratorias nocturnas.

Entre los recursos alternativos, Jorge de Abajo, especialista en Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, destacó la terapia de estimulación del nervio hipogloso. La intervención introduce un implante electrónico, mediante una técnica mínimamente invasiva, que estimula selectivamente ramas del nervio hipogloso. Esto contribuye a mantener el tono muscular en las estructuras faríngeas y asegura el adecuado paso del aire durante el sueño nocturno.

Otra alternativa indicada para pacientes con hipertrofia de la amígdala lingual consiste en la reducción quirúrgica de esta estructura, realizada por cirugía robótica. Según informaron fuentes de la Clínica Universidad de Navarra, la tasa de éxito de esta técnica alcanza el 90 por ciento. El procedimiento busca ampliar el diámetro de la vía aérea superior y prevenir colapsos respiratorios asociados a la apnea del sueño.

Los expertos señalaron que la elección del tratamiento más adecuado debe efectuarse con la orientación de un equipo multidisciplinario, capaz de valorar las condiciones específicas de cada paciente. Según indicó el especialista Peter Baptista, esta aproximación permite asesorar al paciente en la recuperación de la calidad de vida, adaptando la estrategia a sus necesidades particulares y a la respuesta que presente ante cada intervención disponible.

Temas Relacionados

Cirugía del paladarRonquidosClínica Universidad de NavarraPeter BaptistaJorge de AbajoEuropean Archives of Oto-Rhino-LaryngologyNavarraEspañaApnea del sueñoOtorrinolaringologíaSueñoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hamás aplaude a Países Bajos e Islandia por sumarse a la denuncia contra Israel ante la CIJ

El grupo islamista exige mayor respaldo internacional al proceso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, subrayando que los responsables de atrocidades en Gaza deben rendir cuentas y que se defienda la justicia global frente a crímenes masivos

Hamás aplaude a Países Bajos

PP se inclina por "explorar" la vía de Venezuela para comprar petróleo como "plan B" a la alternativa de Rusia

El representante económico del principal partido de la oposición propone alternativas a la compra de crudo en Rusia tras las tensiones en Oriente Medio, sugiriendo otras opciones a la espera de una decisión técnica para evitar un posible desabastecimiento

PP se inclina por "explorar"

Rivero acaba 16º en su último biatlón, Redondo 12º en banked slalom y Marcos no acaba el gigante

Higinio Rivero logra meterse entre los 20 primeros en la persecución de biatlón, Emilio Redondo termina duodécimo en snowboard y Javier Marcos, tras una caída en el gigante, no completa la prueba en Milán-Cortina

Rivero acaba 16º en su

El CSN y el regulador nuclear de EEUU firman un Memorando de Entendimiento que "consolida" la cooperación bilateral

La actualización del memorando refuerza el vínculo internacional para proteger instalaciones nucleares, impulsar el intercambio científico y fomentar acciones conjuntas en protección radiológica, según destacaron representantes involucrados durante el mayor encuentro especializado del sector mundial

El CSN y el regulador

EEUU pone su punto de mira en las fuerzas navales iraníes del estrecho de Ormuz mientras multiplica sus ataques

El Ejército estadounidense incrementa su ofensiva en el estrecho tras declarar como “prioridad” la destrucción de infraestructura y armamento de Irán, según el general Dan Caine, quien aseguró que la capacidad de la Armada persa “está neutralizada”

EEUU pone su punto de