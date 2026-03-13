Una cirugía en el paladar reduce a la mitad la intensidad de los ronquidos en adultos, según un estudio

“El 80 por ciento de los pacientes sometidos a la técnica ‘Double-W’ con suturas barbadas redujo a la mitad sus ronquidos, mientras que muchos dejaron de roncar a diario”, explicó Peter Baptista, especialista de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, al presentar los resultados de la intervención implementada en ese centro. De acuerdo con los datos consignados por la Clínica Universidad de Navarra y publicados en la revista 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', la nueva metodología representa un avance con potencial para quienes buscan aliviar los efectos de los ronquidos sin recurrir a procedimientos invasivos.

Según reportó la Clínica Universidad de Navarra, el procedimiento consiste en una cirugía menor conocida como ‘Double-W’, que emplea suturas barbadas para modificar el paladar blando. La intervención se realiza utilizando anestesia local y no requiere hospitalización. Entre los beneficios observados en el estudio, el principal fue la reducción a la mitad de la intensidad de los ronquidos en participantes adultos que no presentan apnea moderada o grave ni condiciones asociadas como obesidad.

El objetivo esencial de esta cirugía es conseguir que el paladar gane rigidez y eleve su posición, con lo cual disminuyen las vibraciones responsables de los ronquidos durante el sueño. El especialista Peter Baptista detalló que la mayoría de los pacientes aceptó satisfactoriamente el procedimiento. "No se produjeron complicaciones graves y las molestias postoperatorias más frecuentes estuvieron relacionadas con el dolor al tragar, lo que se trató con analgésicos. El 87 por ciento de nuestros pacientes repetiría la intervención si hiciera falta", señaló Baptista, citado por la Clínica Universidad de Navarra.

La prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que origina síntomas como somnolencia diurna, ahogos nocturnos, cefalea matutina o sueño agitado, motiva el desarrollo de nuevos tratamientos. Según consignó el medio, el uso del dispositivo CPAP, que mantiene las vías respiratorias abiertas mediante presión positiva continua, sigue constituyendo la primera elección terapéutica. Sin embargo, existen alternativas para quienes no toleran esta opción y requieren resolver sus dificultades respiratorias nocturnas.

Entre los recursos alternativos, Jorge de Abajo, especialista en Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, destacó la terapia de estimulación del nervio hipogloso. La intervención introduce un implante electrónico, mediante una técnica mínimamente invasiva, que estimula selectivamente ramas del nervio hipogloso. Esto contribuye a mantener el tono muscular en las estructuras faríngeas y asegura el adecuado paso del aire durante el sueño nocturno.

Otra alternativa indicada para pacientes con hipertrofia de la amígdala lingual consiste en la reducción quirúrgica de esta estructura, realizada por cirugía robótica. Según informaron fuentes de la Clínica Universidad de Navarra, la tasa de éxito de esta técnica alcanza el 90 por ciento. El procedimiento busca ampliar el diámetro de la vía aérea superior y prevenir colapsos respiratorios asociados a la apnea del sueño.

Los expertos señalaron que la elección del tratamiento más adecuado debe efectuarse con la orientación de un equipo multidisciplinario, capaz de valorar las condiciones específicas de cada paciente. Según indicó el especialista Peter Baptista, esta aproximación permite asesorar al paciente en la recuperación de la calidad de vida, adaptando la estrategia a sus necesidades particulares y a la respuesta que presente ante cada intervención disponible.