El nuevo Gobierno nepalí ordena la demolición de miles de hogares informales en Katmandú

Katmandú, 1 may (EFE).- El recién formado Gobierno de Nepal del líder juvenil Balendra Shah demolió este viernes decenas de asentamientos ilegales de las riberas de Katmandú como parte de una campaña de varios días que ya ha desalojado a más de 1.500 familias según la propia administración.

Esta operación masiva, que se inició la semana pasada, tiene como objetivo declarado la recuperación de terrenos públicos y la rehabilitación de los cauces urbanos, según declararon funcionarios del Gobierno a EFE.

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La orden de desalojo y demolición, que cuenta con el respaldo de una mayoría de dos tercios en el Parlamento, ha afectado a puntos críticos en pleno centro de la capital como Thapathali y zonas periféricas de Gairigaun y Manohara, situadas en los límites orientales del valle.

Según la administración de Katmandú, hasta el martes por la noche se había desalojado con éxito a un total de 1.668 familias sin tierra de cuatro áreas.

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"Hemos estado viviendo aquí por décadas. No creí que mi hogar sería demolido abruptamente", relató Sunita (nombre ficticio) a EFE. "En años pasados, hubo avisos del gobierno para desocupar, pero no esperaba una acción inmediata".

Sunita creció en el asentamiento de Manohara, en Bhaktapur, una zona de expansión en los márgenes de la ciudad. Este domingo, cuando regresó a casa después de completar sus exámenes, no encontró nada en pie.

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Otra trabajadora de la ciudad, Sita Kumari (nombre cambiado), había tomado recientemente un préstamo de alrededor de 300.000 rupias (unos 2.200 dólares) para construir una pequeña casa en la orilla. Tan sólo dos meses después, la vivienda ha sido "aplanada", dijo Kumari.

Las autoridades, que han comenzado a registrar a las familias desplazadas en un estadio de la ciudad, han declarado que las familias están siendo trasladadas a localizaciones temporales mientras se preparan los planes de verificación y reubicación.

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Un funcionario que quiso mantener su anonimato dijo a EFE que las familias serán temporalmente alojadas en hoteles y sitios de retención mientras un proceso de verificación identifica a los "verdaderos ocupantes sin tierra".

Solo aquellos que superen este filtro y demuestren no tener ninguna otra propiedad en el país serán reubicados en viviendas sociales del Gobierno, añadió el funcionario.

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El pasado septiembre, bajo el mandato del ex primer ministro K.P. Sharma Oli, el Ejecutivo disolvió la Comisión de Resolución de Problemas de la Tierra, un organismo que iba a entregar títulos de propiedad a más de un millón de solicitantes, incluidos 89.000 dalits (la casta más discriminada).

Al cerrarse dicha comisión, los trámites de legalización quedaron suspendidos.

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En una declaración conjunta emitida el viernes, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas instaron al Gobierno nepalí a priorizar los derechos humanos.

"Las protestas de los jóvenes nepalíes fueron una demanda para terminar con las inequidades arraigadas, y eso solo puede ser abordado con una gobernanza transparente y responsable", dijo Elaine Pearson, directora de Asia en Human Rights Watch.

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El actual Gobierno de Nepal llegó al poder con una victoria aplastante en las elecciones de marzo, después de que la administración previa colapsara tras las protestas lideradas por la "Generación Z" que en septiembre de 2025 dejaron al menos 77 muertos. EFE

(foto) (vídeo)

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