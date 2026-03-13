Pezeshkian acusa a EEUU e Israel de "buscar la división de los países islámicos" durante una llamada con Al Sisi

Las conversaciones entre los presidentes de Irán y Egipto incluyeron un intercambio de posturas sobre el papel de actores externos en la región y el impacto de los recientes enfrentamientos militares. Según informó la cadena de televisión iraní IRIB, el presidente iraní Masud Pezeshkian indicó ante su homólogo egipcio Abdelfatá al Sisi que tanto Estados Unidos como Israel promueven acciones orientadas a dividir a los países islámicos y expresó que estos gobiernos mantienen “intenciones siniestras” respecto a Irán, mención que se da tras una ofensiva militar lanzada por ambos países contra territorio iraní el 28 de febrero. En el diálogo, ambos mandatarios resaltaron la importancia de impulsar iniciativas dirigidas a fortalecer la cohesión y estabilidad en la región.

De acuerdo con las informaciones proporcionadas por IRIB, Pezeshkian agradeció a Al Sisi su rechazo a la guerra y la inestabilidad en la zona, remarcando su disposición favorable hacia cualquier proyecto que aumente la unidad dentro del entorno regional. El mandatario iraní resaltó la necesidad de evitar divisiones y destacó la importancia de la cooperación para enfrentar desafíos comunes.

En respuesta, según detalló la Presidencia egipcia mediante un comunicado difundido por medios oficiales, el presidente Al Sisi condenó “categóricamente” las acciones de Irán contra naciones del Golfo, argumentando que estas resultaron de represalias a ataques previos de Estados Unidos e Israel. El dirigente egipcio afirmó que los países del Golfo no contribuyeron ni participaron en ninguna acción bélica contra Irán, sino que, por el contrario, fomentaron iniciativas para disminuir tensiones y respaldaron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en busca de una solución diplomática.

Al Sisi también subrayó el compromiso de Egipto con el principio de buena vecindad y solicitó el cese inmediato de los ataques en la región, manifestando especial preocupación por la situación actual en Oriente Próximo y por el bienestar de la población civil. El comunicado de la presidencia egipcia enfatizó la disposición de Egipto para intervenir como mediador, poniendo a disposición todos los recursos necesarios para priorizar alternativas políticas y diplomáticas que permitan aliviar la crisis presente.

Durante la conversación telefónica, ambos dirigentes analizaron diversas opciones orientadas a frenar la escalada de tensión en Oriente Próximo. Según reportó IRIB, tanto Irán como Egipto coincidieron en la importancia de que todos los actores implicados respeten el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como la soberanía y la integridad territorial de los Estados involucrados.

Representantes oficiales involucrados en el intercambio han reiterado, según consignó IRIB, su preocupación por la posible extensión de los enfrentamientos y las consecuencias que acarrearía para la estabilidad regional. La declaración conjunta también incluyó llamados explícitos a que las acciones militares den paso a mecanismos de diálogo y negociación, valorando las iniciativas multilaterales que apunten a resolver las diferencias mediante el entendimiento diplomático.

El medio IRIB también recogió que el agradecimiento expresado por Pezeshkian a Al Sisi tiene relación directa con el posicionamiento histórico de Egipto ante episodios de conflicto en la región, en particular la oposición a cualquier escalada militar que ponga en riesgo la seguridad de los países vecinos. Por su parte, la presidencia egipcia señaló que el país continuará promoviendo un ambiente propicio para la negociación directa y la solución pacífica de los conflictos, en línea con los principios del multilateralismo y del respeto a la soberanía de los Estados del entorno regional.