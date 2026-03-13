Mueren dos milicianos de la oposición kurdoiraní en un bombardeo en el noreste de Irak

Al menos dos milicianos de la oposición kurdoiraní han muerto por un ataque contra una sede en Irak del partido milicia de la Organización Iraní para la Lucha por el Kurdistán, Khabat, según ha informado el propio grupo.

El ataque ha tenido lugar en Bashir, en el noreste de Irak y cerca de la frontera del oeste iraní, donde se aglutinan varios grupos kurdos opositores al estamento clerical de Irán.

Otros cuatro combatientes resultaron heridos en el ataque, el último episodio de los bombardeos de los que ha sido escenario la región, en medio de las constantes especulaciones, todavía no concretadas, sobre la intervención de estas organizaciones contra las autoridades iraníes en plena guerra con Estados Unidos e Israel.

Según el último recuento de la agencia kurdairaquí Rudaw, desde el 28 de febrero hasta esta tarde, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí ha sido bombardeada con 294 drones y misiles; la gran mayoría (247) fueron dirigidos contra Erbil y su provincia, 41 contra Solimania y su provincia; otros cuatro contra la provincia de Duhok y dos contra Halabja.