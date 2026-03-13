Agencias

Merz descarta que Alemania participe en una misión militar en el estrecho de Ormuz

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha descartado este viernes que el país participe en una posible misión militar internacional en el estrecho de Ormuz, ante los esfuerzos de Francia de poner en pie una operación que garantice la libre navegación en esta zona estratégica para el mercado petrolero mundial.

"En mi opinión, por el momento no hay motivos para pensar en una protección militar de las rutas marítimas", ha indicado el político conservador en declaraciones desde Noruega donde se encuentra de visita oficial a la isla de Andoya en el norte del país nórdico.

Merz ha insistido en que no hay una estrategia clara para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán, siguiendo con sus críticas sobre la falta de planificación de Washington y Tel Aviv, en un conflicto que está provocando un impacto económico global.

"Quiero dejar muy claro una vez más: Alemania no forma parte de esta guerra y tampoco queremos formar parte de ella", ha destacado desde Oslo, subrayando que todo el esfuerzo se centra en poner fin a la guerra. "Eso es precisamente lo que estamos discutiendo tanto con el Gobierno estadounidense como con el israelí", ha agregado en declaraciones recogidas por la agencia DPA.

En la misma línea, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha señalado que Noruega "no tiene actualmente planes operativos para participar en una operación militar en esta zona", tras enfriar la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, para un despliegue que carece actualmente de planificación concreta.

Así las cosas ha reiterado que el primer paso para resolver la crisis en el estrecho de Ormuz pasa por "poner fin a la guerra". "Lo que significa que no haya minas en el estrecho de Ormuz, y esa es la estrategia más importante", ha expuesto, según informa la cadena NRK.

